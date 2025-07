Priključek Dragomer – projekt, ki so se mu “svobodnjaki” posmehovali, danes pa zasluge zanj pripisujejo sebi

Piše: Sara Kovač

Gibanje Svoboda je slavnostno oznanila odprtje avtocestnega priključka Dragomer na primorski avtocesti. Z navdušenjem so sporočili, da gre za “pomembno pridobitev”, ki bo razbremenila lokalne ceste in povečala prometno varnost. “Svoboda naprej” so pripisali. O zaslugah vlade Janeza Janše pa – niti besede.

Objava Svobode se je glasila: “Sodobna infrastruktura za sodobno Slovenijo!” Hkrati so dodali, da je avtocestni priključek Dragomer rezultat vizije Gibanja Svoboda in ministrice Alenke Bratušek. A spomnimo, da sta tako Gibanje Svoboda kot Levica pred volitvami nasprotovali širitvi avtocest, projekt pa pripravila in omogočila prejšnja vlada Janeza Janše.

Po besedah nekdanjega ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca se je uradni postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja začel že junija 2020, medtem ko je bilo gradbeno dovoljenje izdano maja 2022 – torej še pod vlado Janeza Janše. Takratna vlada je projekt vključila v Načrt razvojnih programov 2020–2023, kar je bil ključni korak za njegovo izvedbo. Pod njo je DARS začel tudi postopek izbire izvajalcev.

Vrtovec je ob odprtju priključka poudaril: “Ljudje so vam hvaležni, da tokrat le niste sledili viziji iz Trga republike, da ne potrebujemo novih cest in širitve avtocestnih pasov, ter projekta niste zaustavili.”

Spomnimo, da je konglomerat nevladnih organizacij Glas Ljudstva pred volitvami spraševal stranke, ali se strinjajo z moratorijem širjenja cestne infrastrukture. “Zahtevamo začasno ustavitev vseh načrtov za širjenje cestne infrastrukture z namenom odprave ozkih grl, saj s tem dolgoročno poglabljamo probleme. Načrtovanje prometne infrastrukture mora dati prednost ukrepom, ki zmanjšujejo potrebe po mobilnosti, nato pa še tistim, ki prenesejo potovanja na manj škodljive oblike mobilnosti in prometna sredstva. Razvoj in izvedba takih ukrepov morata biti pogoj, da se lahko odgovorno načrtuje vlaganja v cestno infrastrukturo.” Strinjale so se naslednje stranke: DeSUS, Levica, Gibanje Svoboda in Vesna. Dve od teh sta integralni člen trenutne koalicije.

Projekt bi brez Janševe vlade najverjetneje še danes obstal na papirju

Priključek Dragomer se ni pojavil čez noč – v državni lokacijski načrt je bil umeščen že pred letom 2010, predlog pa je bil vključen tudi v Nacionalni razvojni program. “Kar nekaj let pred tem pa smo predlog dali v NRP,” je povedala Alenka Jeraj. A resnejši premiki – tako glede financ kot usklajevanj in dovoljenj – so se začeli šele v času tretje Janševe vlade. Brez konkretnih korakov, ki so bili izvedeni med letoma 2020 in 2022, bi projekt najverjetneje še danes obstal na papirju.

Jasno je, da se je Golobova vlada pri Dragomerju zgolj “priključila” na že vzpostavljen projekt. Brez gradbenega dovoljenja in zagotovljenih sredstev, ki jih je uredila prejšnja vlada, priključka danes ne bi bilo.