Preroška Asta vedela, da ne bo več na oblasti, zato je povsem izčrpala ministrstvo, da bo lahko novo vlado krivila za svoje grehe!

Piše: Celjski glasnik

Politika Levice se je še enkrat izkazala za šolski primer izčrpavanja blagajne, potem pa se krivda za takšno stanje prevali na nekoga drugega.

To je sedaj s šolskim primerom uprizorila Asta Vrečko, ki pa je takšno stanje preroško predvidevala že verjetno pred zadnjimi volitvami? Potem, ko je povsem uničila ministrstvo za kulturo, sedaj krivdo vali na vlado Janeza Janše, ki pa nenazadnje samo uresničuje predvolilne obljube, da bo za državni denar potrebno pokazati tudi rezultate.

Spomnimo.

16. februarja 2026 je vodja Službe za proračun in finance @mk_gov_si v obvestilu zaposlenim in v vednost ministrici @AstaVrecko glede realizacije proračuna za 2026 zapisala: “Obenem vljudno prosim za povečano pozornost pri izvajanju razpisov, pozivov, dodeljevanju… https://t.co/sJ3SPG2XN5 pic.twitter.com/0yhPxWQSPq — Jelka Godec (@jelka_godec) July 8, 2026

Tako je denimo 16. 2. 2026 zaokrožilo e-sporočilo ministrstva, ki ga je takrat vodila Asta Vrečko in v katerem je jasno navedeno, da je kljub začetku leta ministrstvu zmanjkalo finančnih sredstev. A seveda, ker so bili takrat sami na oblasti, se ministrica ni ozirala in seveda zadeve ni problematizirala. Sedaj, ko pa je vlada Janeza Janše omejila nepotrebne finančne tokove, iz tega dela celotno dramo.

Seveda nekdanja ministrica tarna, kako vlada krši sklenjene pogodbe, a bolj kot to je pomembno zakaj so sploh te pogodbe sklenjene. Hkrati pa poslanka SDS Jelka Godec ob teh zadevah ministrico spominja: “16. februarja 2026 je vodja proračunske in finančne službe @mk_gov_si Pisano v obvestilu zaposlenim in za informacije ministra @AstaVrecko v zvezi z realizacijo proračuna za leto 2026: Hkrati vljudno prosim za večjo pozornost pri izvajanju razpisov za zbiranje predlogov, povabil, dodelitev sredstev, prevzem obveznosti itd., Saj finančni načrt Ministrstva za kulturo nima sredstev za zakonske obveznosti. To je vse o boju za kulturo.”