Premiera filma Exodus 1945: Naša kri – zgodba o človečnosti v povojnem viharju

Piše: C. R., Nova24tv.si

Studio Siposh v slovenske kinematografe prinaša nov celovečerni zgodovinski film Exodus 1945: Naša kri, ki skozi resnično usodo dveh zdravnikov osvetljuje dramatične dogodke takoj po koncu druge svetovne vojne.

Premiera bo v petek, 20. februarja 2026, ob 19.30 v Cineplexxu Ljubljana Rudnik, film pa bo na sporedu v vseh Cineplexx kinih, v Kinu Odiseja Ljubljana, Mariboxu in kinih Art kino mreže.

Film režiserja Vida Planinca sledi dr. Valentinu Meršolu (Jernej Kuntner) in dr. Janezu Janežu (Matevž Müller), ki sta maja 1945 s sanitetnim vlakom iz Ljubljane proti Avstriji poskušala reševati ranjence in begunce v času, ko so civilizacijske norme odpovedale. Zgodba poudarja neomajno zvestobo Hipokratovi prisegi in človečnost sredi kaosa, polarizacije in moralnih dilem.

“To ni film o iskanju krivcev ali ideološkem razkolu, temveč o posledicah ekstremne družbene delitve in o tem, da ima vsaka žrtev pravico do spomina,” poudarjajo ustvarjalci. Producent in direktor fotografije David Sipoš je ob tem dejal: “Želeli smo prispevati k celostni sliki slovenske zgodovine. Film vzgaja, uči in spodbuja k rasti – verjamemo v njegovo moč.”

V glavnih vlogah nastopajo še Alenka Tetičkovič (Milka Meršol), Robert Prebil, Maša Tiselj, Valerija Trček, Krištof M. Čušin in drugi. Snemanje je potekalo na avtentičnih lokacijah, ekipa je potovala po isti poti čez Ljubelj, kot begunci leta 1945, na snemanju pa je sodelovalo do 65 igralcev.

Jernej Kuntner je o vlogi povedal: “Portretirati resnično osebo je velika odgovornost. Upam, da bodo gledalci odnesli sporočilo o sočutju in spoštovanju – sprava med nami ni abstraktna, ampak pomeni ravno to.” Matevž Müller dodaja: “Spoštovanje do sočloveka je ključ do miru.”