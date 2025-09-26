Premier se je drugič oženil, Hrvaška pa nas prehiteva

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Dogaja se natanko to, kar smo v SBC – Klubu slovenskih podjetnikov pričakovali in napovedovali. Razlike v neto plačah med Slovenijo in Hrvaško so vedno manjše. Pri takšnem trendu, ki je posledica za gospodarstvo uničujoče vladne politike, bo Slovenija po višini plač Hrvaški kmalu gledala v hrbet.

To so sporočili iz kluba podjetnikov, ki ga vodi Joc Pečečnik, ki velja za podjetnika blizu Robertu Golobu in sedanji vladni koaliciji. Bil je tudi na nedavni poroki premiera, ki je bila za izbrano družbo za tesno zaprtimi vrati. Curljajo pa v javnost od takrat zelo nadzorovano posnetki in zgodbe, pretežno v premieru naklonjene medije, ki drugo poroko Goloba poskušajo prikazati kot nekakšno poroko stoletja. Posnetek je iz Instagrama Tine Gaber Golob in prikazuje, se zdi, dekliščino:

Tina Gaber, dekliščina vir: Instagram

SBC opozarja, da se je razlika med slovensko in hrvaško povprečno neto plačo v juliju, kot je poročala Slovenska tiskovna agencija, zmanjšala na slabih deset odstotkov, saj je ta na Hrvaškem znašala 1437 evrov, v Sloveniji pa 1577 evrov. Kako zelo so slovenske plače obremenjene z davki in prispevki zgovorno priča podatek, da je bila medtem razlika med slovenskimi in hrvaškimi bruto plačami skoraj 26-odstotna.

Še konec leta 2022 je bila sicer razlika v povprečnih neto plačah bistveno večja. Na Hrvaškem je tedaj znašala 1046 evrov, v Sloveniji pa 1419 evrov, kar je 36-odstotna razlika.

Omenjeni podatki so po oceni SBC popolnoma logični, saj Hrvaška vlaga vse napore v boljšo konkurenčnost gospodarstva, kar je posledično prineslo višje plače in blaginjo ljudem. Na drugi strani pa Slovenija ves čas obremenjuje gospodarstvo in s tem ubija njegovo konkurenčnost. Naj omenimo zgolj fiasko z beleženjem delovnega časa, nov prispevek za neobstoječo dolgotrajno oskrbo, onemogočanje zasebnih zdravnikov in vrtcev ter obvezno izplačevanje božičnice.

Predvsem zadnji ukrep, pri katerem gre za umetno dvigovanje izplačil zaposlenim brez realne podlage v višji dodani vrednosti in ki se financira zgolj z dodatnim obremenjevanjem gospodarstva, bo še dodatno vplival na nižjo rast plač in morebiti celo na izgubo delovnih mest v podjetjih, ki si obvezne božičnice ne bodo mogla privoščiti.

Več kot očitno je, da so posledice vladnih ukrepov že zdaj vidne v denarnicah delavcev, ki bodo ob takšnih trendih svoje zaposlitve poleg severnih iskali tudi pri naših južnih sosedih, kamor se že nekaj časa zaradi ugodnejšega poslovnega okolja selijo tudi slovenski podjetniki, so opozoril iz SBC.