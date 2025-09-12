(PREJELI SMO) ZDS nasprotuje zakonu o konoplji za osebno uporabo ter zakonu o spremembah zakona o prispevkih za socialno varnost

Piše: C. R.

Pred današnjo sejo Ekonomsko socialnega sveta v Združenju delodajalcev Slovenije poziva k umiku Zakona o konoplji za osebno uporabo ter Zakona o spremembah zakona o prispevkih za socialno varnost (ki ga je predlagal prvopodpisani Miha Kordiš) iz nadaljnjih postopkov sprejemanja. Zapisali so:

“Ob predlogu Zakona o inštitutu za medicinsko in drugo izvedenstvo na področju socialne varnosti ZDS podpira cilj enotnega in neodvisnega izvedenskega organa, vendar ocenjuje, da predlagane rešitve prinašajo resna tveganja za pravno varnost, učinkovitost postopkov in dodatno obremenitev delodajalcev.

Hkrati ob točki dnevnega reda, ki je posvečena spremljanju tripartitnega dialoga (in podpisane deklaracije) opozarjamo na nerešena vprašanja oz. področja, k reševanju katerih smo se z deklaracijo leta 2024 pisno zavezale vse 3 strani: vlada, delodajalci in sindikati.

1. Predlog Zakona o konoplji za omejeno osebno uporabo

Vseh 5 reprezentativnih delodajalskih organizacij v ESS (sporočilo za javnost 28.8.2025), tudi Združenje delodajalcev Slovenije, odločno nasprotuje predlogu Zakona o konoplji za omejeno osebno uporabo. Na ZDS smo prepričani, da bi njegov sprejem neposredno ogrozil varno delovno okolje, zdravje zaposlenih in varnost družbe. Predlog zakona omejuje nadzor nad prisotnostjo THC v telesu ter onemogoča pravočasno prepoznavo zmanjšane delovne zmožnosti, kar je v nasprotju z načeli varnosti in zdravja pri delu. Opozarjamo tudi na številna odprta vprašanja glede odgovornosti pri nesrečah in škodi. Zato pričakujemo umik zakona iz zakonodajnega postopka.

2. Predlog Zakona o spremembah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-E)

Združenje delodajalcev Slovenije odločno nasprotuje predlogu zakona ZPSV-E, ki predvideva ukinitev pavšalnega prispevka in zvišanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje tako za delodajalce kot zaposlene. Predlog bi pomenil dodatno obremenitev gospodarstva, višje stroške dela, slabšo konkurenčnost, nižje neto plače in zmanjšano privlačnost ustvarjanja kakovostnih delovnih mest. Poleg tega je bil pripravljen brez socialnega dialoga in brez celovite analize finančnih ter socialnih učinkov ter je v nasprotju z Dogovorom Vlade RS in socialnih partnerjev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so ga podpisali Vlada RS ter socialni partnerji, člani ESS dne 2. 4. 2025. Zato predlagamo, da Državni zbor zaključi zakonodajni postopek in predlog zavrne kot neprimeren za nadaljnjo obravnavo.

3. Predlog Zakona o inštitutu za medicinsko in drugo izvedenstvo na področju socialne varnosti

ZDS podpira cilj enotnega in neodvisnega izvedenskega organa, vendar ocenjuje, da predlagane rešitve prinašajo resna tveganja za pravno varnost, učinkovitost postopkov in dodatno obremenitev delodajalcev. Pozivamo k jasnejši in natančni razmejitvi pristojnosti ter jasni vloga izvedenskega organa in aktivnem vključevanju socialnih partnerjev v delovanje novega inštituta.

4. Pregled stanja socialnega dialoga

Delodajalci smo se z deklaracijo vrnili v ESS z jasnim pričakovanjem enakopravnega socialnega dialoga, a na večini ključnih področij – zlasti pri dolgotrajni oskrbi, davčni zakonodaji ter obravnavi čezmejnega izvajanja storitev in zdravstveni dejavnosti – napredka ni. Sprejete spremembe pri evidentiranju delovnega časa so bile dosežene s težkimi kompromisi, ki v določenem delu bistvenih težav ne odpravljajo. Na določenih vsebinah pa smo bili delodajalci večkrat izpostavljeni pritiskom zaradi odstopanja od dogovorov s strani deležnikov enega od socialnih partnerjev. Takšno stanje zmanjšuje zaupanje v deklaracijo, zato pričakujemo dosledno spoštovanje zavez in bolj proaktiven pristop vlade k podpori obeh socialnih partnerjev.”