(PREJELI SMO) Danes ob 14.30 bo v Ljubljani velik shod za zaščito pitne vode in spoštovanje pravic otrok, očetov in mater!

Piše: Aleš Primc

Dobrodošli, danes, 23.6., ob 14.30, pred Lj. Magistrat na Veliki shod za zaščito pitne vode ter spoštovanje pravic otrok, očetov in mater ter zbiranje podpisov.

Lepo vabljeni na 23. Veliki shod za rešitev pitne vode pred Jankovićevo zastrupitvijo, ki bo, v ponedeljek, 23. junija, ob 14.30 uri, pred Ljubljanskim Magistratom. Tokratni shod bo nekaj posebnega, saj bomo polovico shod namenili zaščiti pitne vode, drugo polovico pa aktualni temi zakona, da otrok ne rabi očeta, ki ga je Državni zbor sprejel ta teden. Na shodu boste lahko podpisali referendumsko pobudo ter oddali podpise, ki ste jih oz. jih boste zbrali.

Z veseljem sporočam, da smo pitno vodo tudi v zadnjem mesecu uspeli zaščititi pred zastrupitvijo zaradi kanala C0. Kanal C0 še ni do konca zgrajen in ne deluje. Če bi dovolili Zoranu Jankoviću, da bi zgradil in zagnal kanal C0, bi nad zbirališči vode, ki jo pije vsak dan več kot 400.000 ljudi teklo več kot 3.000.000 litrov nevarnih kanalizacijskih odplak. In to po ceveh, ki v skladu s standardom EN 1610 lahko puščajo 3 deci na uro na m2 zalite cevi. Vode v Ljubljani ne pijejo samo Ljubljančani, ampak vsak dan še več kot 120.000 ljudi iz drugih delov Slovenije.

Ob tem, ko vidimo, kako se v vojnah, ki divjajo po svetu, na razdaljah 1000 in več kilometrov, z veliko natančnostjo uničuje kritična infrastruktura, je grožnja kanala C0 še toliko očitnejša. Ena sama manjša raketa, ki bi zadela kanal C0 bi uničila vodo za več kot 400.000 ljudi. In to za 50 ali 100 let. Poleg tega pa kanal C0 ni grajen protipotresno in to na najbolj potresno ogroženem delu Slovenije! V Javnem podjetju VO-KA vodovod kanalizacija natančno vedo, da kanal C0 ni protipotresno grajen, saj so že leta 1998 sami objavili, da vrsta cevi, ki so jih nato vgradili v kanal C0, ne zagotavlja protipotresne varnosti.

To isto javno ljubljansko podjetje je odgovorno tudi za oskrbo z vodo v Medvodah. V delu Medvod morajo ljudje že dva meseca piti vodo iz plastenk. Se pravi, v zadnjem času imamo v Sloveniji veliko opozoril zaradi zastrupitve vode Logatec, Maximarket, Medvode… Mimogrede v Maximarketu je voda po več kot dveh mesecih še vedno zastrupljena.

Na ustni obravnavi 10. junija smo uspeli zaenkrat velik del stare Ljubljane s Plečnikovimi tržnicami, stolnico, semenišče in druge tamkajšnje znamenitosti pred izdajo nevarnega gradbenega dovoljenja za garažno hišo pod tržnico. Hvala vsem, ki ste z udeležbo na shodu 10. junija pomembno prispevali k zaščiti kulturne in verske dediščine.

Državni zbor je v sredo sprejel zakon, da otrok ne potrebuje očeta. Gre za popolno zanikanje vloge in pomena očeta za otroka. Gre za popolno zanikanje otrokove potrebe, da ima očeta in mamo. Gre za popolno zanikanje vloge očeta za otrokovo rojstvo, vzgojo in razvoj. Gre za zakon, ki je proti človekovim pravicam in uvaja hude oblike diskriminacije. Zato vse lepo vabim vse, ki mislite, da otrok potrebuje očeta, da oddate svoj podpis za referendum, na katerem bomo zavrnili ta krivičen zakon. Podpis boste najlažje oddali na enem od večjih dogodkov v teh dneh in na Velikem shodu pred Ljubljanskim Magistratom, ta ponedeljek, 23. junija, ob 14.30. Navodila, kako oddati podpis so na SPLETNI STRANI.

Vse ki želite oddati podpis, lepo prosim, da si zapomnite svojo EMŠO številko ali imate s seboj osebni dokument. Po prvih dneh zbiranja opažamo, da veliko ljudi ne ve svoje EMŠO številke, ki pa jo je v skladu z zakonom nujno treba napisati ob podpisu. Se pravi, naj bo to priložnost, da se naučimo svojo EMŠO številko.

Lepo vabljeni, da oddate svoj podpis za to, da otrok rabi očeta ter da se udeležite Velikega shoda za pitno vode ter spoštovanje pravic otrok, očetov in mater, ki bo ta ponedeljek 23.6., ob 14.30 pred Ljubljanskim Magistratom.

Skrajšan posnetek zadnje seje Lj. Mestnega sveta:

Aleš Primc