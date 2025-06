Predvolilne koalicije: Propad Kebra in uničenje Magajne

Piše: Spletni časopis

Demokrati Anžeta Logarja so z dogovorom, da se bo v njihovo stranko združila stranka Konkretno, ki sta jo nekoč kot SMC vodila Miro Cerar in Zdravko Počivalšek, preskočila Levico Aste Vrečko, ki je napovedala le koalicijski nastop na volitvah z Vesno, ali še natančneje, skupno listo.

Priključitev Konkretno k Demokratom bo na kongresu konec junija.

Skupno listo je v preteklosti SD sestavila s Solidarnostjo, kar je pozneje vodilo v prejšnje težave, ker se niso odločili za uradno predvolilno koalicijo, kar bi omogočalo delitev državnih dotacij po volitvah. Kandidati Solidarnosti, ki so kandidirali na listi SD, bilo jih je 15, so na volitvah vsi po vrsti propadli. Med njimi je bil tudi nekdanji minister v vladah LDS Dušan Keber, ki se zadnja leta razglaša za civilno družbo in nekakšen glas ljudstva. Keber je takrat kandidiral v za leve stranke zelo ugodnem okraju Koper, kjer pa ga je volilo precej sramotno nizkih 6,6 odstotka volivcev.

Ker iz SD in Solidarnosti niso prijavili koalicijskega nastopa na volitvah, so poznejša nakazila dela dotacije SD iz državnega zbora Solidarnosti obveljala za kršitev zakona, ki pravnim osebam prepoveduje financiranje strank. Nezakonito pridobljen denar, šlo je za 41.324 evrov, bi morala Solidarnost takoj nakazati v dobrodelne namene, a so se temu precej izmikali.

Pa tudi računsko sodišče je uradno to zahtevalo le za manjši del vsote, ker so pregledali poslovanje le v enem letu, nezakonito pa je stranka, ki jo je takrat vodil Uroš Lubej, del državne dotacije za SD dobivala več let.

SD je podobno na svoje liste kandidate drugih strank vključevala že pred tem, a se tudi v tistih primerih ni končalo najbolje. Znan je primer krščanskega socialista Andreja Magajne, ki so mu, ko v parlamentu ni glasoval s SD za podrejanje RTVS, kriminalisti premetali celo hišo, ker bi naj imel na računalniku posnetek mladenke z golimi dojkami, a se je pozneje pokazalo, da policija za to nima nobenih dokazov. Zaplenjeni disk, na katerem bi naj bili dokazi o tem, so nekako izgubili. Zamere si je Magajna še posebej nakopal, ker je prispeval tudi podpis za zahtevo za referendum poslancev SDS in SNS. Referendum se je končal slabo za tedanjo vladno koalicijo, izgubili so ga na celi črti.

Jim je pa cilj popolne kadrovske podreditve RTVS uspelo doseči po zadnjih volitvah z Robertom Golobom.

Magajna je bil, ker je policija izgubila diske prenosnika, ki je bil last državnega zbora, na koncu na sodišču oproščen očitkov o posedovanju fotografije razgaljenega mladoletnega dekleta.

SD je tudi primer stranke, ki se je združila z drugimi strankami kot se zdaj združujejo Demokrati. Tako je nastala predhodnica SD, Združena lista socialnih demokratov, v katero so se združili nasledniki nekdanje Zveze komunistov Milana Kučana, del propadle stranke socialistov (v komunizmu Socialistična zveza delavskega ljudstva), socialdemokratska unija, obrobna Delavska stranka in DeSUS, ki se pa v resnici ni združil v ZLSD.

Bolj pravilno kot SD s Solidarnostjo je koalicijsko na zadnjih volitvah nastopil stranka Konkretno z listo Povežimo Slovenijo (KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS), ki pa ji s 3,41 odstotka na volitvah ni uspelo priti v parlament. So pa zbrali veliko več kot Vesna, ki jo je volilo 1,35 odstotka volivcev, kar je komaj še zagotovilo proračunsko financiranje, ki pripada le strankam z najmanj odstotkom volivcev. Koalicijo Povežimo Slovenijo (KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS) je na zadnjih volitvah poslancev volilo 40.612 volivcev, Vesno 16.089 volivcev, Levico pa 53.234 volivcev.