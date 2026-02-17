Pravila uredništva Demokracije pri spremljanju volilne kampanje pred volitvami v Državni zbor Republike Slovenije

Piše: dr. Metod Berlec, glavni in odgovorni urednik Demokracije

Uredništvo Demokracije (revija Demokracija in spletni portal Demokracija) v skladu z zakonodajo ureja obseg, pogoje in način dela ob rednih volitvah v državni zbor, ki so razpisane za 22. marec 2026.

Spomnimo. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je 6. januarja 2026 podpisala odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo v nedeljo, 22. marca 2026. S tem se začenja za slovensko demokracijo pomembno obdobje, v katerem bomo državljanke in državljani Republike Slovenije odločali o prihodnji smeri naše države.

V času volilne kampanje, ki se bo končala v petek, 20. marca, opolnoči, to je 24 ur pred dnevom glasovanja, bosta tako revija Demokracija kot spletni portal Demokracija v novinarskih prispevkih in komentarjih spremljala pomembna in odločujoča dogajanja, povezana s predvolilnim strankarskim dogajanjem.

Uredništvo Demokracije bo kampanjo spremljalo v skladu s profesionalnimi novinarskimi standardi, novinarsko etiko in lastno uredniško politiko. To se nanaša tako na vsebinski vidik kot tudi na način in obseg spremljanja kampanje ter drugih novic, povezanih z volitvami v Državni zbor Republike Slovenije.

Pri tem ne bomo nobeni politični stranki omogočili brezplačne predstavitve ali objave promocijskih vsebin. Morebitne zahtevke za popravek oziroma prikaz nasprotnih dejstev bomo obravnavali skladno z določili zakona o medijih.

Plačana volilna propagandna sporočila bodo objavljena z navedbo naročnika. Za vse organizatorje volilnih kampanj veljajo enaki pogoji oglaševanja in cenik podjetja Nova obzorja (glej spletno stran https://demokracija.si/oglasevanje; tel: +386 1 24 47 200, e-pošta: [email protected]), ki izdaja reviji Demokracija in Demokracija magazin ter spletni portal Demokracija.

Uredništvo bo v skladu z uredniško politiko objavljalo strokovno izvedene raziskave javnega mnenja, pri čemer bo navedlo izvajalca, metodologijo in naročnika raziskave. Ob tem bo te raziskave javnega mnenja analiziralo in komentiralo v skladu z našo uredniško politiko.