Povsem mimo spet udarile raziskave javnega mnenja, vladni mediji že v novi akciji

Če bi verjeli raziskavam javnega mnenja, bi na referendumu zmagali zagovorniki državne pomoči pri samomorih hudo bolnim. In to z več kot 60 odstotno večino.

Tak razplet so napovedovale raziskave, katerih rezultate so objavili mediji zadnje mesece. Celo tiste bolj desne, ki jih izvaja RC IJEK, ki so ga ustanovili politiki NSi. A volivci so raziskovalce javnega mnenje znova presenetili in odločili drugače od anket. Zakon so zavrnili, kvorum, da odločitev tudi velja, je bil presežen.

Raziskavam medijev ne smemo nič verjeti. Pred referendumom o astronomskih dodatkih k pokojninam kulturnikom je Mediana za Delo v petek pred referendumom napovedala, da bo astronomske privilegije, ki jih je predlagala ministrica za kulturo Asta Vrečko, uzakonili pa poslanci Svobode, SD in Levice, podprlo 24 odstotkov volivcev, ob tem, da jih 16 odstotkov še ni opredeljenih, in bo podpora torej kvečjemu še višja. 60 odstotkov volivcev pa bo proti. Tako:

Na referendumu je bilo nekaj dni za tem proti 92,5 odstotka glasujočih, za pa 7,4. Med 24 odstotki, ob še velikem številu neopredeljenih in sedmimi odstotki, je velikanska razlika. Več kot trikratna. Ni je mogoče pojasniti z nobeno normalno statistično sprejemljivo napako raziskave.

Podobno so pred tem zgrešile tudi druge raziskave.

Tokrat so na Delu v četrtek napovedali, da bo proti 31 odstotkov volivcev, za pa 51. Ostali so še neopredeljeni. Tako:

Pregled raziskav zadnje mesece, prikazan je preračun le za opredeljene, ki edino štejejo na referendumu, je takšen:

Razpletlo se je že spet zelo drugače. Proti je bilo več kot 53 odstotkov volivcev.

Na referendum o pokojninskih privilegijih je prišlo 439.871 volvicev ali 25,99 odstotka vseh in 20 odstotni kvorum pa je bil tam dosežen zaradi povsem neverjetno velikanskega deleža glasov za. Tokrat je bila udeležba veliko višja in kvorum ni bil težava.

Spomnimo, da časopis Delo po zadnjem referendumu na naslovnici ni uspel objaviti rezultata kot ga je po referendumu o vodah, je pa – podobno tudi Siol.net – pozneje objavil, da je polom na referendumu po raziskavah javnega mnenja koristil vladnim strankam, ki bi naj s tem pridobile dodatne volivce.

Podobno vladni mediji že zdaj mirijo sami sebe, kako polom na referendumu nima vpliva na vladno koalicijo. Ko vsi glasovi še niti prešteti niso.