Poslanska skupina SDS predstavila predloge za reševanje stanovanjske krize

Piše: C. R.

Slovenija se po oceni Slovenske demokratske stranke (SDS) sooča z eno najhujših stanovanjskih kriz po osamosvojitvi. Vladi očitajo, da kljub predvolilnim obljubam o množični gradnji javnih stanovanj konkretnih rešitev ni uresničila. V SDS menijo, da je dolgoročna rešitev v lastniških stanovanjih, saj mladim zagotavljajo stabilnost in prihodnost v domovini.

Poslanska skupina SDS je zato predstavila sveženj ukrepov, s katerimi bi po njihovem mnenju lahko bistveno izboljšali položaj mladih in družin pri reševanju stanovanjskega vprašanja:

Stanovanjska jamstvena shema: dvig meje na 300.000 evrov, odprava 20 % lastne udeležbe in davčna olajšava – prvih 10 let bi se 10 % letnih obrokov štelo kot olajšava pri dohodnini.

Davki na najem: kratkoročni najemi bi ostali obdavčeni s 25 %, za najeme od 1 do 3 let pa bi se davek znižal na 15 %, pri dolgoročnih najemih nad 3 leta pa na 10 %.

Obnova starejših nepremičnin: mladi do 38 let bi lahko ob nakupu starejšega stanovanja ali hiše uveljavljali do 50 % sofinanciranja energetske sanacije in adaptacije. Poseben poudarek bi namenili podeželju, kjer številne hiše propadajo.

Manj birokracije: pospešitev postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja in spremembo prostorskih aktov.

Spodbude za graditelje: oprostitev 50 % komunalnega prispevka ter 10-letna oprostitev stanovanjskih davkov za mlade, ki gradijo svoj prvi dom.

Davčna razbremenitev pri nakupu: mladi do 38 let, ki kupujejo prvo nepremičnino, bi bili oproščeni 2 % davka na promet nepremičnin.

»S temi ukrepi želimo mladim olajšati pot do prvega doma, spodbuditi obnovo starejših hiš in stanovanj, oživiti podeželje ter ustvariti davčno okolje, ki bo spodbujalo lastništvo in dolgoročno oddajanje stanovanj,« je poudaril Andrej Poglajen iz poslanske skupine SDS.

Če vlada predlaganih rešitev ne bo sprejela, v SDS napovedujejo, da jih bodo med prvimi ukrepi uresničili v naslednjem mandatu.