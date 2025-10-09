Poslanka SDS Karmen Furman o fiaksu dolgotrajne oskrbe: Vlada ljudem jemlje denar, sistema pa še vedno ni

Piše: C. R., C. Š. (Nova24TV.si)

“V SDS opozarjamo, da je sistem dolgotrajne oskrbe postal simbol neučinkovitosti in zavajanja ljudi. Državljani že mesece plačujejo nov prispevek, sistema pa še vedno ni,” je danes izpostavila poslanka Slovenske demokratske stranke Karmen Furman.

Po uradnih podatkih bo država letos pobrala 255 milijonov evrov prispevkov, porabila pa le 171 milijonov evrov. Kar 112 milijonov evrov bo namenjenih za dodatek za pomoč in postrežbo, ki je bil do zdaj plačan iz državnega proračuna – še preden je obstajal novi prispevek.

Gre za zamenjavo virov in računovodsko prevaro, s katero vlada ustvarja videz financiranja dolgotrajne oskrbe, v resnici pa jemlje denar ljudem, je izpostavila poslanka Karmen Furman. Pojasnila je, da je bilo do konca avgusta vloženih 35.000 vlog za dolgotrajno oskrbo, rešenih pa le 8.000. “Ljudje plačujejo, pravic pa nimajo,” izpostavljajo v SDS.

Zato bodo danes na nujni seji odbora predlagali, da se:

Upokojence takoj oprosti plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo, Plačevanje prispevka začasno ustavi za vse druge zavezance, dokler sistem ne bo dejansko vzpostavljen.

Javna razprava naj poteka v hramu demokracije

Furmanova je še izpostavila zanimivost, da je predsednik vlade dr. Robert Golob za danes sklical posvet o dolgotrajni oskrbi – ravno v času, ko v Državnem zboru poteka javna razprava o njenem fiasku.

V SDS zato pozivajo vse udeležence posveta, naj se pridružijo javni razpravi v parlamentu, ne pa razpravljajo za zaprtimi vrati.