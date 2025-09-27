Poslanec Rado Gladek v intervjuju za Demokracijo: Gospodarska politika Golobove vlade je noro škodljiva

Piše: Vida Kocjan

Z Radom Gladkom, diplomiranim ekonomistom in podjetnikom iz Trzina, poslancem Slovenske demokratske stranke (SDS), smo se pogovarjali predvsem o gospodarskem stanju v državi. Do zdajšnje vlade je kritičen, gospodarska politika je škodljiva za Slovenijo. Vlada ne ustvarja razmer za rast in nova delovna mesta, temveč duši podjetništvo, zmanjšuje konkurenčnost in spodjeda standard ljudi, koalicijski valjar v državnem zboru pa preprosto povozi vse predloge.

Spoštovani gospod Gladek. Ob koncu tedna je v Celju potekal 57. Mednarodni obrtno-podjetniški sejem (MOS), ki ste se ga tudi vi udeležili. Ste tudi vi zaznali besede podpore z željo, da se na naslednjih državnozborskih volitvah zadeve na vladi korenito spremenijo?

V okviru odprtja 57. sejma MOS je na okrogli mizi gospodarstvenikov zazvenelo jasno sporočilo: politika vlade Roberta Goloba z administrativnimi in finančnimi obremenitvami duši konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Kritike so bile usmerjene v nove dajatve, višje davke, obvezno božičnico in prispevek za dolgotrajno oskrbo, pa tudi v težave v transportu, odvisnost od strateških surovin ter odseljevanje podjetij in delovne sile v tujino. Gospodarstveniki želijo vlado, ki bo znala prisluhniti in sprejeti odločne ukrepe. Ta vlada tega ne zmore. V SDS pa smo že dokazali, da znamo voditi razvojno politiko in sodelovati z gospodarstvom v korist celotne Slovenije.

Kako ocenjujete zdajšnjo gospodarsko politiko vlade in v okviru tega položaj slovenskih podjetnikov?

V SDS ocenjujemo, da je gospodarska politika vlade Roberta Goloba škodljiva za Slovenijo. To potrjujejo neodvisne mednarodne institucije: od leta 2022 je Slovenija na lestvicah konkurenčnosti izgubila osem mest in je zdrsnila na 46. mesto. Namesto da bi vlada krepila razvoj, inovacije in izvoz, BDP pada, skrbijo nas slabitev izvoza blaga in storitev ter slabe gospodarske napovedi. Podjetniki, ki so hrbtenica našega gospodarstva, jasno opozarjajo, da je glavni razlog za takšno stanje politika dodatnih davčnih in administrativnih obremenitev, ki jih vlada nalaga podjetjem in zaposlenim. Vlada torej ne ustvarja razmer za rast in nova delovna mesta, temveč duši podjetništvo, zmanjšuje konkurenčnost in spodjeda standard ljudi.

