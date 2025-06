Poslanci Svobode popivali v telovadnici vrtca in osnovne šole, še lani pa so iz šolskih prostorov izganjali martinovanje

Piše: Moja Dolenjska

V začetku leta je poslanka Svobode Tamara Vonta preprečila, da bi v telovadnici OŠ v Krškem izvedli tradicionalno martinovanje. Uradno jo je motilo, da bi v telovadnici v času prireditve točili alkohol, kar da ni primerno. Pritrdili so ji tudi drugi poslanski kolegi iz Svobode. No, ti so že čez nekaj mesecev počeli ravno to, za kar so sami trdili, da se ne sme početi.

Poslanec Svobode Darko Krajnc je namreč v petek na svojem Facebook profilu objavil fotografije z otvoritve novega vrtca v Puconcih. Iz fotografij je razvidno, da so po otvoritvi gostje, med njimi več poslancev Svobode, odšli v bližnjo telovadnico vrtca in osnovne šole Puconci, kjer so si med pogostitvijo v telovadnici privoščili obilo alkohola. Na slikah, ki jih je objavil, je videti že rahlo okajene poslance Svobode, kako veselo nazdravljajo s kozarci vina in jih očitno pri tem prav nič ne skrbi, da to počnejo v šolskih prostorih.

A še pred nekaj meseci, ko je parlament razpravljal o predlogu, da se omenjeno področje uredi, so poslanci iste poslanske skupine govorili povsem drugače.

“Jasno je, da alkohol v šolo ne sodi,” je takrat poudaril poslanec Svobode Aleksander Prosen Kralj. Šole namreč niso le izobraževalne ustanove, pač pa tudi zatočišče otrok. Izpostavil je primer otrok, ki izhajajo iz družin s težavami zaradi alkohola. “Če bodo otroci videli, da se v teh dvoranah iste stvari dogajajo kot doma, se pravi, ko se šola čez noč prelevi v gostilno, se zmanjšuje zaupanje v institucijo,” ga je skrbelo.

Podobno stališče je zavzela vlada Svobode, SD in Levice. “Vlada ocenjuje, da bi bile rešitve v smeri prepuščanja šolskih prostorov ponudbi točenja alkohola neprimerne. Predstavljale bi slabo sporočilo o socialni sprejemljivosti ter normalnosti pitja alkohola predvsem med mladimi, ki šele vzpostavljajo svoj vrednotni okvir in še nimajo polno razvitega občutka za odgovornost,” je takrat dejal državni sekretar.