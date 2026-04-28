Politik, ki je v resnici največkrat prelomil obljube

Piše: Domen Mezeg

V javnosti se ponovno odpira vprašanje o vlogi agencije Mediana pri oblikovanju javnega mnenja in o tem, kako uravnoteženo obravnava različne politične akterje. V tem kontekstu se pojavlja tudi kritika, ali so raziskave dosledne pri merjenju izpolnjevanja predvolilnih obljub vseh političnih strani. Mediana je namreč “izmerila”, da je največ predvolnilnih obljub prelomil Stevanović, nato Robert Golob in tudi Anže Logar. Seveda gre za pritisk na Stevanovića in Logarja, saj je levi pol strah desne vlade. Na Mediano smo naslovili novinarsko vprašanje, kdaj bodo naredili kakšno raziskavo o prelomljenih predvolilnih obljubah Roberta Goloba in Svobode.

Osrednji, odhajajočemu premierju Robertu Golobu naklonjeni mediji se neprenehoma znašajo nad novim predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem – očitno zato, ker ni pokleknil pred Golobom in mu omogočil sestavo še ene destruktivne vlade, ki bi finančno pumpala svoje NVO-je in medije, dvigovala davke, odganjala podjetnike v tujino (ali z bajoneti v morje), bila v večni vojni z zdravniki in spodbujala ilegalne migracije.

Nazadnje so na največji komercialni TV objavili anketo očitno manipulativne Mediane. V povolilni raziskavi dotične javnomnenjske agencije, opravljeni na vzorcu 722 ljudi, so anketiranci kot politika z največ prelomljenimi obljubami najpogosteje navedli Zorana Stevanovića – tako baje meni vsak tretji vprašanec. Sledita Robert Golob, za katerega to meni približno četrtina vprašanih, ter Anže Logar.

Janez Janša je precej nižje na lestvici, pri ostalih predsednikih strank pa izrazitejših negativnih ocen ni. Kar 22 odstotkov vprašanih prelomljenih obljub sploh ne zaznava ali o tem nima mnenja.

Stevanović, kot novi predsednik DZ, po njihovem uživa nizko stopnjo legitimnosti: skoraj dvakrat več vprašanih ga ocenjuje kot neprimernega kot primernega, 35 odstotkov pa naj bi ga videlo kot povsem neprimernega za vodenje parlamenta.

Mediana ustvarja javno mnenje za državne milijone

Spomnimo: v preteklosti smo že večkrat opozorili, da Mediana ne meri, ampak ustvarja javno mnenje. Ali se kdo spomni, da bi #mediana izvedla anketo, koliko krat se je Golob zlagal=prelomil besedo med svojim mandatom? In ali se to volivcem zdi prav? — Andrej Krupenko🇸🇮👍🇺🇦 (@AndrejKrupenko) April 28, 2026 Spomnimo, kako je direktorica Mediane Janja Božič Marolt v režimskem Delu (za državne milijone) pela slavospeve nekdanjemu predsedniku vlade Marjanu Šarcu (da je “Luka Dončić slovenske politike”), že čez leto dni pa je ta politično propadel (tukaj).

Dokler se merila uporabljajo selektivno, ankete ne razkrivajo resnice, ampak jo soustvarjajo. In če bi kdo resno in celovito preštel neizpolnjene obljube, bi se lahko izkazalo, da je prav Robert Golob nesporni “prvak” v lomljenju besede – a takšne raziskave očitno ne bomo dočakali.