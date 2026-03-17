Poglejte si, kdo financira inštitut Nike Kovač, ki je kar naenkrat zaskrbljena glede “tujega vpliva” v Sloveniji

Piše: C. R.

Nika Kovač , prvi obraz Inštituta 8. Marec, je na novinarski konferenci glede nedavnih razkritji o globoki državi, govorila o tem, da naj bi šlo za tuje vmešavanje v notranje zadeve Slovenije. Zanimivo, kar naenkrat jo skrbi suverenost Slovenije, čeprav se njen inštitut skoraj izključno financira iz tujine.

Med glavnimi donatorji Inštituta 8. marec najdemo predvsem tuje organizacije in združenja, ki so del različnih levičarskih mednarodnih omrežij. V preteklosti je, denimo, inštitut po poročanju spletnega portala zanima.me prejel skupaj kar dobrih 300.000 ameriških dolarjev od Open Society Fundation, ki jo je ustanovil in vodil zloglasni poslovnež in financer levičarskih skrajnih gibanj George Soros, trenutno pa ga vodi njegov sin Alexander Soros. Ko govorimo o tujem vmešavanju je treba izpostaviti predvsem poročanje omenjenega portala o tem, da je Soroseva fundacija leta 2021 donirala 25.000 dolarjev, v letu 2022, ki je bilo volilno leto, pa kar 80.000 dolarjev. Insštitu 8. marec se je seveda s pomočjo tega tujega denarja politično močno angažiral proti takratni vladi Janeza Janše. Torej, imamo t.i. »nevladnike«, ki s rovarijo proti slovenski vladi s pomočjo tujega denarja. Mar to ni posredno tuje vmešavanje v slovenski politični prostor? No, če je bila podpora v letu 2022 namenjena za cilje »angažiranja državljanov in redemokratizaciji Slovenije« – po domače zagotavljanju, da na volitvah zmaga levičarska, Soroseva opcija – je v letu 2023 kot splošno podporo od Odprte družbe prejel inštitut kar 250.000 dolarjev. V letih 2024 in 2025 pa so prejeli od Sorosevega omrežja na leto okoli 70.000 evrov.

Ameriško-madžarski poslovnež judovskega rodu George Soros pa ni edini, ki prek svojega omrežja financira Niko Kovač in njene »fajterke«. Med drugim je preko razpisa inštitut prejel leta 2021 ali 2022 od nemške fundacije, Guerilla Foundation, ki financira različna levičarska omrežja, 30.000 evrov z namenom »opozarjanja na krivice in neenakosti v Sloveniji z inovativnimi kampanjami osredotočenimi na ljudi«. Guerilla Foundation sicer zagotavlja sredstva za različne radikalne feministične in LGBTQ+ skupine in organizacije.

Nadalje, se je Inštitut 8. marec financiral tudi iz blagajn fundacij, kot sta Planned Parenthood, ki zagovarja pravico do splava, in Fondation Chanel, ki predseduje omrežju feminističnih organizacij Alliance for Gender Equality in Europe ali Zavezništvo za enakost spolov v Evropi. Poleg te fundacije sta druga dva največja donatorja kampanje My voice, My choice, za zagotavljanje varnega ubijanja otrok v maternicah, še Foundation RAJA–Danièle Marcovici in Meliore Foundation. Skupsj so vse tri fundacije organizirale za kampanjo o splavu 635.000 evrov. Med stalnimi partnerji Nike Kovač in njenega inštituta je tudi International Planed Parenhood Federation (IPPF), ki je namenilo aktivizmu inštituta leta 2024 približno 67.000 evrov in leta 2025 približno 37.000 evrov. Sredstva je inštitutu namenila tudi Heartfact Foundation s sedežem v Beogradu, ki deluje predvsem v regiji Zahodnega Balkana, z namenom »demokratizacije družb« in »sodelovanja med narodi«. Ta partner je inštitutu namenil lani in predlani po 40.000 evrov.

Čeprav naj bi Inštitut 8. marec trdil, da noče davkoplačevalskega denarja, se je znašel na seznamu prejemnikov evropskih sredstev, saj je prejel v sklopu programa Neighbourhood, Development and International Cooperation EU financiranje v višini slabega pol milijona evrov za projekt »Human rights Leadership«. Ta sredstva naj bi prejemal med 2024 in letošnjim letom.

Niko Kovač kar naenkrat skrbi tuje vmešavanje v Slovenijo, ker razkriva koruptivnost njenih političnih prijateljev in zaveznikov. Po drugi strani pa se njen inštitut financira skoraj izključno iz tujine, da nastopa proti politiki, ki ne odgovarja mednarodnim levičarskim in liberalnim elitam.