Poglejte, kako so kandidati Svobode v primerjavi z letom 2022 zamenjali volilne okraje

Piše: G. B.

Vsaj od včeraj dalje je znano, kakšna je kandidatna lista Gibanja Svoboda in kdo bo kje kandidiral. Videti je, da je razporeditev kandidatov prineslo kar nekaj presenečenj.

Tamara Vonta, ki je leta 2022 kandidirala v Krškem, je tokrat dobila okraj Ljubljana Vič Rudnik III v 3. volilni enoti (Lj. center). Kar morda niti ni presenetljivo, saj se je po škandaloznem lobiranju za odpoved martinovanja v OŠ Leskovec zamerila lokalnemu prebivalstvu.

Predsednik stranke Robert Golob bo kandidiral v 4. volilni enoti v okraju Lj. Bežigrad I in Domžale II. Na prejšnjih volitvah je kandidiral v okraju Lj. Šiška 1 in Lj. center v 3. volilni enoti.

Nataša Avšič Bogovič, ki je kandidirala v Brežicah, bo tokrat poskušala osvojiti glasove tudi v okraju Trbovlje-Hrastnik. Lena Grgurevič pa bo spet kandidirala v okraju Maribor IV.

Zanimivo je, da se bo z Jernejem Vrtovcem, predsednikom NSi, direktno spopadla Vesna Humar, medtem ko se bo z Janezom Janšo (SDS) v Grosupljem spopadel Jure Leben. Valentina Prevolnik Rupel, sedanja ministrica za zdravje, bo kandidirala v Radljah ob Dravi.

Sicer pa bo kandidirala večina kandidatov iz leta 2022. Nekateri bodo tudi manjkali. Denimo Tine Novak (sedaj Demokrati), pa odstopljeni Dejan Zavec, pa Danijel Bešič Loredan …