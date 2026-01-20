Po Predniku na nadomestilu še Katičeva

Piše: Spletni časopis

Nekdanja pravosodna ministrica Andreja Katič (SD) je po odstopu konec oktobra ta mesec dobila bruto 5.131 evrov posebnega nadomestila, ki pripada poslancem in ministrom pol leta, če se ne morejo takoj vrniti na prejšnje delovno mesto ali najti nove zaposlitve.

Nadomestilo lahko dobivajo tudi dalj časa, če so funkcije opravljali več mandatov zapored. Katičeva je odstopila zaradi smrti Aleša Šutarja. Nova pravosodna ministrica Andreja Kokalj (SD) je dobila 6.137 evrov bruto plače. Že novembra je enako nadomestilo kot Katičeva začel dobivati nekdanji vodja poslanske skupine SD Jani Prednik, ki je odstopil kot vodja poslanske skupine in kot poslanec zaradi sporov z dvema bivšima dekletoma. Prednik je ta mesec dobil 4.161,54 evrov nadomestila. Za primerjavo, Meira Hot, ki je prevzela njegov položaj vodje poslanske skupine, je pa tudi že od prej podpredsednica DZ, je ta mesec dobila 5.769 evrov bruto plače.

Ni pa na spisku prejemnikov nadomestil nekdanjega notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ki je odstopil iz enakih razlogov kot Katičeva. Novi minister Branko Zlobko je ta mesec dobil bruto 6.472 evrov plače, neto je to bilo 3.710 evrov. Z bruto s tem ni veliko zaostal za premierjem Robertom Golobom s plačo 6.810 evrov. Je pa premier precej višje z neto 4.207. Razlog je več davčnih olajšav. Višino neto plač predstavljajo le ministri in državni sekretarji v vladi, a ne vsi. Podatek je objavljen le, če se posebej strinjajo. Nova pravosodna ministrica Kokaljeva se ni strinjala. Dovoli pa objavo tudi neto podatkov predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je bruto ta mesec za december dobila 7.478 evrov, v neto znesku pa 4.297 evrov. Njena plača je krepko višja od Golobove, ker je za njo že obveljalo povišanje plač funkcionarjem, za poslance in vlado bo šele po volitvah marca. V parlamentu so na vrhu po bruto plačah ta mesec Urška Klakočar Zupančič (Svoboda) s 6.530 evri, vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec s 5.966 evri in vodja poslanske skupine Svobode Nataša Avšič Bogovič s 5.965 evri.