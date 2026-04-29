Po obupani Pirc Musarjevi: Maja bo izvoljen šef vlade ali pa bo DZ razpuščen

Z obvestilom predsednice Nataše Pirc Musar, da je obupala že na dobri polovici 30 dnevnega roka, v katerem bi morala predlagati predsednika vlade, se bodo poslanci seznanili v torek, 5. maja na izredni seji parlamenta, ki jo je Zoran Stevanović že sklical.

S tem se bo začel drugi krogi izbiranja šefa vlade, ko lahko v dveh tednih predsednika vlade ob predsednici predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Volitve novega šefa vlade pa bodo najmanj 48 ur ali največ sedem dni po vložitvi kandidatur. Za prevzem oblasti se bo danes, če bo število ministrstev v vladi zmanjšano z 19 na 14 ministrstev ter z 20 na 15 ministrov, znižanje je predlagala SDS, začel pogovarjati Janez Janša. O zmanjšanju rekordnega števila resorjev, ki ga je uzakonila doslej vladajoča koalicija Svobode, SD in Levice, bo glasovanje danes zvečer. Pred tem bo daljša splošna razprava (prvo branje) zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je predlagal desno sredinski trojček, zanj pa Janez Cigler Kralj (NSi), Franc Križan (Demokrati) in Zoran Stevanović (Resni.ca).

Če bo kandidatov za šefa vlade čez dva tedna morebiti več, hipotetično bi lahko ob Janši kandidiral tudi Robert Golob, ki je uradno sicer že vrgel puško v koruzo, pa tudi kak tretji politik, se bo najprej glasovalo o morebitnem kandidatu Pirc Musarjeve, potem pa po vrstnem redu vložitve kandidatur. Če noben kandidat tudi v drugo ne bo izvoljen za predsednika vlade, se lahko državni zbor odloči, da bo glasoval o kandidatih še v tretjem krogu, kjer za izvolitev zadošča navadna večina (več glasov za kot proti). V tem zadnjem glasovanju, ki se opravi najprej 48 ur in največ teden dni po drugem neuspešnem krogu, se najprej glasuje o kandidatu, ki je v prejšnjem glasovanju dobil največ glasov, če nobeden od teh ni izvoljen, pa še o preostalih po vrstnem redu vložitve, pri čemer ima prednost spet kandidat Pirc Musarjeve. Če ga ta predlaga, seveda. Če tudi v tretjem krogu ni večine za nikogar, je s tem parlament razpuščen in bodo znova volitve.

Ali bomo dobili šefa vlade, bo verjetno znano konec maja. Če bo predsednik vlade izvoljen, mora v 15 dneh predlagati še ministre. Če za listo ne bo večine, lahko v desetih dnevih predlaga drugo listo. In če še ta pade, lahko predlaga še glasovanje o posameznih ministrih (in ne več listi). Šele z izvolitvijo ministrov predsednik vlade dejansko prevzame oblast in začne vladati. Do takrat posle opravlja Robert Golob, ki ga zadnje čase ni opaziti. Če niso izvoljeni ministri niti v tretjem poskusu in so bili opravljeni že vsi trije krogi izbiranj šefa vlade, je posledica razpustitev parlamenta in predčasne volitve.

Odločitev predsednice Nataše Pirc Musar, ki je hitro vrgla puško v koruzo in prenehala izbirati kandidata za predsednika vlade in dileme, ki so s tem pred državo, smo komentirali včeraj v Uri Resnice Bojan Požarja: