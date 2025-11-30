Plastični kirurg razkril razmere na svojem oddelku in napovedal črn scenarij, če se bo to nadaljevalo

Piše: C. R.

Zdravnik Igor Muževič je na omrežju X objavil izpoved plastičnega kirurga Tineta Arneža. Slednji je razkril razmere na svojem oddelku.

Plastični kirurg Tine Arnež na Facebooku: Za vse, ki ne razumete (ali nočete razumeti), kakšna je situacija na našem oddelku in v našem zdravstvu nasploh…sem našel primerjavo, ki jo je morda lažje razumeti.

Predstavljate si, da bi bilo treba v praktično celi Sloveniji energetsko sanirati 20 nadstropne stanovanjske bloke. Gre za zahtevne objekte, za izvedbo del je izurjenih zelo malo delavcev. Država določi za sanacijo firmo, ki ima zaposlenih na tisoče ljudi, ampak dejansko delo bo pa opravilo 8 delavcev. Ti sicer delo obvladajo, znajo reševati zaplete, ampak nimajo pa zidarskega odra, materiala, plačani so tako kot ostali v tej veliki firmi po kolektivni pogodbi. Poleg svojega dela skrbijo za izobraževanje novih, visoko usposobljenih delavcev, uvajajo nove metode sanacije itd. Ker je dela veliko, delajo tudi popoldan, ponoči, vendar vsega ne zmorejo.

Stanovalci so jezni, ker delo poteka počasi…svojo jezo stresajo na delavce. Ko pritisne mraz in se dela ustavijo, stanovalci delavcem rečejo: delaj, saj si se sam odločil za ta poklic. Delavci počasi sanirajo stolpnico po stolpnico. Tam so stanovalci zadovoljni, pozimi jih ne zebe, poleti jim je prijetno hladno.

Delavci so dobro opravili svoje delo. Zadovoljne stranke jim čestitajo, se zahvaljujejo. Tisti, ki na obnovo še čakajo pa so na delavce zelo jezni, ker jih zebe, poleti jim je vroče. Delavci z delom nadaljujejo, čeprav so čedalje bolj obupani. Čez cesto manjša firma obnavlja povsem preproste objekte. Delavci tam so dobro plačani, delajo v rednih urah, povsem nezapletene posege.

Delavci svojo firmo in stanovalce opozarjajo na slabe pogoje, ampak jih nihče ne posluša. Vsi jih krivijo za nastalo situacijo. Počasi bodo vsi delavci zapustili veliko firmo, ker so delovni pogoji nemogoči. Delali bodo lažje stvari, za ustrezno plačilo. Njihovi domači bodo veseli spremembe. Ljudje v visokih stolpnicah bodo ostali brez fasade, ker je nihče ne bo znal več narediti. Novih delavcev ne bo, ker jih nihče ne bo izučil, kako sanirati zahtevne objekte.

Če bomo tako nadaljevali in bo sistem “zanihal”, se bo v Sloveniji začelo dogajati, da:

– bodo ljudje zopet umirali zaradi kožnega raka

– bo vaš opečeni otrok umrl ali ostal iznakažen

– boste ostali brez prsta, ki si ga boste odrezali s krožno žago

– vam bodo amputirali nogo, če boste imeli odprti zlom

– boste ostale brez dojke, če vam jo bodo odstranili zaradi raka

– bo vaš paraplegični stric obsojen živeti s preležanino do konca življenja

In tako dalje, seznam posegov, ki jih izvajamo samo mi, je zelo dolg! To so bolniki, ki jih mi zdravimo vsak dan. To radi delamo, čeprav so pogoji katastrofalni. Delamo zato, ker nam ni vseeno za vas! Kar delamo popoldan v prostem času, čakalne vrste samo krajša.

Vse ostalo, kar vam tvezijo mediji, je laž. Oddelek, dežurna služba, oskrba poškodovancev, opečencev…vse to se bo sesulo že ce oddelek zapusti eden ali dva. Potem bodo odšli se ostali, ker tega ne bodo zdržali. To je klic v sili – nihče od nas ne ve, kdaj bo potreboval visoko specializirano oskrbo, ampak na ta način bomo za nekaj generacij ostali brez nje!