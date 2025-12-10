Plačilo za čistko: SDS za umik, novinarji zahtevajo še več denarja

Piše: Spletni časopis

S predlogom za prestavitev razprave o povišanju RTV prispevka in velikodušnih nakazilih iz proračuna za RTV Slovenija se bo popoldan ob 14. uri začel odbor za kulturo.

Umik dopolnila zakona o RTVS predlaga največja opozicijska stranka SDS, ker še o prejšnji spremembi istega zakona, s katero so vladne stranke predčasno zamenjale vse programskega svetnike, nadzornike, direktorje in tudi najpomembnejše urednike na RTVS še vedno ni odločilo ustavno sodišče. Ustavno sodišče je politično čistko najprej zadržalo, dokler ne presodi. Ko pa je v državo po zadržanju pridrvela evropska komisarka iz liberalne skupine (v kateri je tudi Svoboda) Vera Jourova, si je tedanji predsednik Matej Accetto premislil in je večina dovolilo predčasne menjave celotnega vrha še pred presojo ustavnosti te največje čistke v medijih v zgodovini države. Presoje ustavnosti še do danes niso opravilo. Težava je, ker je ustavno sodišče pred tem v primeru Žarka Petana že odločilo, da je predčasna odstavitev generalnega direktorja takoj po izvolitvi kršenje ustave.

Posledica obsežnih čistk je bila ob tem, da so urednike in novinarje zaradi “napačnih nazorov” metali na cesto še to, da se vrh RTVS dolgo ni ukvarjal z racionalnostjo poslovanja, ker so novi vodilni najprej ugotavljali, kakšne pristojnosti imajo in kje so sploh njihove pisarne. Na čakanje so z “nenašimi” novinarji novi poslali celo odgovornega urednika drugega in tretjega programa Rajka Geriča, ko je bil še odgovorni urednik. In so mu s tem prepovedali opravljanje dela vodilnega, ko se po zakonu odgovornosti za funkcijo ni mogel izogniti. Kaj takega se še nikoli ni zgodilo. Čistke urednikov in novinarjev je javno v pogovoru s Tanjo Starič priznal kot politiko vlade sam premier Robert Golob in Staričevi celo zabrusil, da ona točno ve za to skupno politiko. In s tem povedal, da je sodelovala pri tem političnem prevzemu. Staričeva se ni odzvala z zanikanjem.

V manj kot letu dni je celotna nova uprava, ki jo je vodil Zvezdan Martić odstopila. In spet so prišli novi. Težava, ki jih je vlada s čistko povzročila, to je slabše poslovanje, so vladajoči reševali tako, da so na vladi za desetino povišali prispevek za RTVS in pošiljali desetine milijonov evrov iz proračuna za pokrivanje minusov, ki v proračunu za to niso bili načrtovani.

Ta dvig prispevka in pokrivanje minusov z dodatnimi milijoni bi zdaj določili tudi v zakonu.

Jourova in Accetto sta zanikala, da bi obisk ob zadržanju čistke bil za pritisk, da bi ustavno sodišče dovolilo podreditev RTVS vladnim strankam. A je sodni spor, ki ga je sprožil evropski poslanec SDS Milan Zver zaradi prikrivanja vsebine dokumentov evropske komisije javnosti pokazal, da je bil dejanski cilj obiska komisarke v Sloveniji točno to: vplivati na ustavno sodišče, da bi dovolilo izvedbo velike politične čistke v državno financiranem mediju.

Prestavitev razprave SDS danes predlaga s takšno argumentacijo: “Zadnja sprejeta novela zakona, ki jo je Državni zbor sprejel leta 2022, še vedno predmet pobude za oceno ustavnosti. Kljub temu pa je vlada novembra 2025 v parlamentarni postopek poslala novi predlog sprememb in dopolnitev Zakona o Radioteleviziji Slovenija, čeprav še vedno ni jasno, ali je veljavna novela Zakona o RTV Slovenija skladna z Ustavo. Državni zbor se tako ob obravnavi nove novele lahko znajde v položaju, kjer razpravlja o spremembah zakonodaje, katere ustavna presoja še ni zaključena, kar postavlja pod vprašaj načelo pravne predvidljivosti in doslednosti zakonodajnega procesa.”

Malo verjetno je, da bi SDS uspelo doseči preložitev, ker se vladnim strankam močno mudi, da bi RTVS kot svojemu propagandnemu aparatu pred volitvami zagotovili še dodaten denar. Ena od večjih propagandnih uslug novega poslovnega in uredniškega vodstva vladnim strankam, ki so si ga nastavile, je bila, da so nedavno odpovedali nastop na Evroviziji, ker sodeluje tudi Izrael, katerega popevko so ljudje iz Slovenije na zadnjem tekmovanju močno podprli, kar je bilo v popolnem nasprotju s politiko vrha RTVS in našo oblastjo, ki zahtevata bojkot te države zaradi interesov palestinskih skrajnežev, ki so pred leti sprožili vojno, za katere posledice vlada in njeno vodstvo RTVS obtožujeta le Izrael.

S predlagano spremembo zakona o RTVS niso zadovoljni novinarji na RTVS, a razlogi so drugačni: zahtevajo še več denarja. Zakon mora določiti, da se prispevek za RTVS redno usklajujejo z inflacijo, država pa mora iz proračuna plačati vse stroške, ki presegajo zbrano s tem prispevkom, so zapisali iz sindikatov novinarjev na RTVS v pripombah k vladnemu predlogu hitre sprememba zakona o RTVS,, ki ga nameravajo vladni poslanci potrditi na izredni seji parlamenta 18. decembra, da bi z novim letom že veljalo.

Pričakovati je, da bodo poslanci Svobode, SD in Levice za RTVS z dopolnili tudi res namenili še več denarja vseh ljudi.

Ta dopolnila bi lahko bila sprejeta že danes na odboru za kulturo.