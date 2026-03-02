Peterle se vrača v NSi

Piše: C. R.

Lojze Peterle se je ponovno včlanil v NSi, iz katere je še v času, ko jo je vodil Matej Tonin, izstopil.

Soustanovitelj NSi Lojze Peterle ob vnovični včlanitvi v stranko ocenjuje, da je ta opravila korekcije svoje smeri in ima danes jasno identiteto in vizijo. Podpira skupno listo s SLS in Lotričevim Fokusom, ki želi Sloveniji drugačno paradigmo. “Trendi so v redu, čim bolj jasni in odločni bomo, tem večji bo tudi rezultat 22. marca,” je ocenil.

Peterle, sicer eden od ustanoviteljev NSi, je stranko zapustil konec leta 2024, zlasti zaradi razhajanj s tedanjim vodstvom oz. predsednikom Matejem Toninom in razlik v razumevanju identitete krščanske demokracije, je tedaj navedel.

Danes pa ocenjuje, da stranka dela prav, ne govori več o generacijskem prelomu pač pa medgeneracijskem pristopu, odlikujeta jo jasna vizija in volja po združevanju sil, ki lahko to uresničijo, je na novinarski konferenci pojasnil svojo odločitev.

Prvak NSi Jernej Vrtovec je pozdravil, da imajo podporo “ključnega osamosvojitelja, pomladnega voditelja”. Po mnenju Vrtovca je znova čas, ko je za napredek države treba na volitve po zmago, skupna lista pa je porok za to. Tudi predsednika SLS Tina Bregant in Fokusa Marko Lotrič sta kot ključno izpostavila sodelovanje, ki bo po njunem prepričanju na volitvah 22. marca obrodilo sadove.

Peterle, ki je že v preteklosti podpiral povezovanje NSi, pa je ocenil, da so ljudje skupno listo dobro sprejeli. V času kampanje bo tudi sam pomagal, kolikor bo lahko, je napovedal.

V predvolilnem času pa so po njegovem mnenju nujne jasne razlike med nosilci posameznih političnih programov in pripravljenost različnih usmeritev za “slovenski skupaj”, kot so ga zasledovali ob osamosvojitvi.

Po njegovi oceni je namreč država pred izzivom biološkega in kulturnega preživetja, pri čemer je med ključnimi področji za prihodnost izpostavil demografijo in nizko nataliteto.

Obenem je bil oster do poudarjanja pravice do splava, saj da je “ključni politični produkt Slovenije, naš izvozni artikel, privrženost splavu”. “Vemo, kakšna je ustava, kakšen je zakon. Ampak jaz bi si želel, da bi Slovenija promovirala tudi veselje do življenja, da bi bila pozorna tudi do tistih, ki hočejo imeti otroke, da ne bi pravica ne imeti otroka bila močnejša od materinstva,” je dejal.

Kritičen je bil tudi do odnosa aktualne oblasti do gospodarstvenikov oz. podjetnikov in do zasebnikov v zdravstvu. Kot je ob tem še komentiral, po prvih predvolilnih soočenjih ostaja vtis, “da gledam ljudi z različnih planetov”. “Ne bi rad koga prizadel, ampak kakšne izjave so marsovske”, je dejal.