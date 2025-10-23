Parlamentarne volitve bodo zagotovo v drugi polovici marca 2026, predsednik vlade pa gre na medene tedne v Afriko

Piše: Moja Dolenjska

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je včeraj napovedala, da bodo parlamentarne volitve marca prihodnje leto. Na posvetu s predstavniki parlamentarnih strank so zožili možne datume na zadnje tri nedelje v marcu, torej na 15., 22. ali 29. marec.

Odločitev o tem, kdaj jih bo razpisala, bo sprejela do decembra, je še povedala v izjavi.

To pomeni, da se stvari počasi zaključujejo, zadnja seja državnega zbora bo januarja. Predsednik vlade Robert Golob, ki je državo privedel v razsulo, pa odhaja na medene tedne. Že pred časom je povedal, da bo to med krompirjevimi počitnicami, ki se začenjajo v ponedeljek in sicer trajajo teden dni. Mladoporočenka pa je za hrvaške medije razkrila, da gresta “v Afriko, gledat živali”.

Kakorkoli, tudi, če bosta to potovanje plačala sama oziroma bolje rečeno Golob, bo davkoplačevalce to drago stalo. V naše breme gredo namreč vsi stroški varnostnikov. Po razkritju lokacije pa se med poznavalci že pojavljajo tudi opozorila, da se takšne stvari javno ne razkrivajo.