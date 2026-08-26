Packarija poslanke Svobode: Takole se poigrava z direktorjem Sove

Piše: G. B.

“Golobova Sluga, lahko te je sram! Po mojih informacijah je direktor Sove Janez Stušek lepo prosil Golobovo Slugo, da prestavi sejo #KNOVS, ker je že imel kupljene letalske karte in rezerviran hotel, da pelje hčer na koncert na Dansko,” je v svojem zapisu na X objavil poslanec Žan Mahnič.

In nadaljuje: “Pri tem je celo predlagal, da se seja izvede bodisi prej bodisi kasneje – na katerikoli drug datum, ki bi članom KNOVS ustrezal. Kljub prošnji Golobova Sluga ni prestavila seje KNOVS. Zato je pot na Dansko za danes odpovedal, s tem pa mu je nastalo več sto evrov stroškov. Ob 11:00 pa je Golobova Sluga sporočila, da je seja KNOVS prestavljena. Golobovi Svobodnjaki ste res ljudje najslabše sorte! Kot bi rekla Lena Grgurevič – hudičevo seme!”

Zapis se seveda nanaša na poslanko Janjo Sluga (Svoboda), ki sicer vodi Komisijo DZ za nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami.

Golobova Sluga, lahko te je sram! Po mojih informacijah je direktor @SOVA_SLO Janez Stušek lepo prosil Golobovo Slugo, da prestavi sejo #KNOVS, ker je že imel kupljene letalske karte in rezerviran hotel, da pelje hči na koncert na Dansko. Pri tem je celo predlagal, da se seja… pic.twitter.com/lItwL2H2rB — Žan Mahnič (@ZanMahnic) August 26, 2026

Trditev Žana Mahniča smo seveda preverili in ugotovili, da drži, vsaj kar se tiče preložitve seje. Na spletni strani DZ se namreč nahaja dokument, v katerem Janja Sluga pred tednom dni sklicuje sejo za danes (26. avgusta) ob 15h (TUKAJ). Te seje seveda ni bilo, ker jo je Sluga nato dopoldne prestavila (glej TUKAJ). Torej samo nekaj ur prej. Nov datum je 1. september, torej čez en teden.

Je pa tema seje zelo pomenljiva: “Predstavitev informacij Slovenske obveščevalno-varnostne agencije glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije”. Zakaj je bila seja preložena, ni znano.

Vprašanje o tem smo seveda poslali tudi Janezu Stušku, pa tudi poslanki Janji Sluga.

Je pa zadeva očitno precej umazana, saj je Sluga hotela diskreditirati vrh Sove. Na Sovi zavračajo očitke predsednice Knovsa Janje Sluga o zavlačevanju s predstavitvijo informacij o morebitnem vplivu tretjih držav na nacionalno varnost Slovenije. Res so sprva prosili za drug termin seje, a so po vztrajanju pri današnjem terminu udeležbo potrdili. Slugi zato očitajo zavajanje. Sejo je prestavila šele danes.

Na današnji seji bi namreč morali predstavniki Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) članom komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) predstaviti informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije.

A je Sova sprva predsednico Knovsa obvestila, da se njen direktor Janez Stušek seje ne bo mogel udeležiti, kar je Sluga v današnji izjavi za medije označila za poskus zavlačevanja.

Sova je današnje navedbe Sluge označila za netočne in zavajajoče. Kot so pojasnili, so prejeli sklic seje Knovsa 20. avgusta. Še istega dne pa so komisijo obvestili, da bo direktor Sove v predvidenem terminu seje odsoten in prosili, da bi termin seje prestavili na zgodnejši ali kasnejši datum.

V dokaz je Sova v današnjem sporočilu za javnost priložila tudi dopis predsednici komisije, v katerem je Stušek med drugim navedel, da bo med 26. in 28. avgustom odstoten ter da vljudno prosi za drug termin.

A po navedbah Sove jih je komisija v ponedeljek obvestila, da bo seja potekala v prvotno določenem terminu. “Direktor je zato odpovedal svoje vnaprej predvidene aktivnosti, agencija pa je 25. avgusta 2026 komisijo obvestila, da se bo direktor Sove seje Knovsa v terminu iz sklica udeležil,” so zapisali na Sovi. To izhaja tudi iz priloženega dopisa Sove.

A kljub temu se je predsednica komisije Sluga danes odločila, da sejo prestavi na prihodnji torek in je o tem tudi obvestila Sovo.

Med razlogi za takšno odločitev je med drugim navedla, da vlada komisiji ni posredovala zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice, Rusinje, ki ima tudi slovensko državljanstvo, Viktorije Krivolucke.

Na Sovi pa so še napovedali, da se bo Stušek seje Knovsa prihodnji teden udeležil, če ne bo imel drugih nepredvidenih obveznosti.