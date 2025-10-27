“Osvobojena” RTV s propagandnim pamfletom “bilda” Alenko Bratušek, ki je hkrati ne upajo povprašati po odgovornosti!

Piše: Celjski glasnik

Že na predzadnjih volitvah, ko je komaj prišla v državni zbor, predvsem pa na zadnjih volitvah, so državljani pokazali, kaj si mislijo o kredibilnosti in pomenu Alenke Bratušek za slovenski politični sistem.

Vendar kljub jasnemu sporočilu je Bratuškova tako samozavestna, da je zasedla položaj ministrice, hkrati pa prepričana kako infrastruktura cveti v njenem mandatu. Ljudje pa danes dejansko nerazumno dolgo potujejo po razdalji nekaj sto kilometrov naše države.

To ni intervju ampak propagandni pamflet. Zakaj jo nihče ni vprašal po odgovornosti? @NikoGamulin je v študiji, ki jo nihče ni niti približno ovrgel, da so za zastoje, ki so povzročili milijardno škodo odgovorni predvsem na Ministrstvu in DARS. Spoka naj!https://t.co/Si2xVumxfm — Boštjan Perne (@bostjanperne) October 21, 2025

A kaj vse je mogoče storiti, če imaš četrto vejo oblasti na svoji strani, dokazujejo na RTV Slovenija. Na nacionalni televiziji, kjer je danes jasno dokazano, da se je aktualna oblast vmešavala v njeno delo, še naprej namreč Alenko Bratušek prikazujejo kot uspešno ministrico in skušajo ljudi prepričati o njeni dodani vrednosti ministrovanja. Vendar tako kot pri Robertu Golobu tudi v tem primeru številke kažejo povsem drugačno sliko.

