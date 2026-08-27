Ojoj, Luka Goršek povsem iztiril, za Natašino afero/nesrečo okrivil kar SDS

Piše: Celjski glasnik

Da se je Nataša Pirc Musar pri pojasnjevanju prometne nesreče na zadnji dan meseca julija povsem zaplezala, z njo pa vsi podporni mediji, kaže tudi odziv predstavnika SD oz. Mladega foruma Luke Gorška.

V preteklosti smo bili v Sloveniji že navajeni, da je za vse kar je šlo narobe bil kriv Janez Janša oziroma SDS. Vendar kot kaže so pri tem v levici sedaj povsem izgubili kompas ter za vse, dejansko vse krivijo SDS.

Njemu se vidi, da je podedoval vse nore gene po bivšem miličniku iz zahojenega socializma https://t.co/SGQkJJWKLk — Harmony K (@Harmony11520137) August 24, 2026

Tako je Luka Goršek iz SD sedaj prišel do spoznanja, da je dejansko za afero/nesrečo kriva SDS in nikakor sama predsednica republike oziroma njen konvoj. Ja prav ste prebrali, po mnenju člana SD gre za afero, za katero je odgovorna SDS in to kljub temu, da bi si ljudje samo želeli odgovorov zakaj so bile in so še vse podrobnosti nesreče tako varovane in se skrivajo pred javnostjo.

Iz nastopa Luke Gorška pa tako izhaja, da ljudje dejansko nimajo pravice tega zvedeti, saj naj bi po njegovem bila za vse kriva največja koalicijska partnerica. Ob tem ljudje opozarjajo, da gre pri razmišljanju Gorška za izključno usmerjeno razmišljanje v smeri za vse so krivi drugi, nikakor oni sami.