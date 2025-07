(ODMEVNO) Posebna obravnava in VIP oskrba Roberta Goloba

Piše: Moja Dolenjska

Predsednik vlade Robert Golob je bil na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC) zaradi nujne operacije kile. Operacija je potekala 17. novembra 2023, pri tem je bil deležen prednostne obravnave, čakalna doba za operacijo kile je bila takrat približno pol leta. Vendar to še ni vse.

Ena od medicinskih sester v UKC je na družbenih omrežjih podrobno opisala, kakšne privilegije je imel pri tej oskrbi.

“Resnica je, da se v našem zdravstvenem sistemu ne bo spremenilo popolnoma nič, dokler bodo posamezniki iz ‘višjih krogov, kot je gospod Robert Golob, uživali privilegije, o katerih navadni državljani lahko samo sanjamo. Ko je šel on na operacijo, spremstvo, ki je običajno zadolženo za prevoz pacientov, sploh ni smelo opraviti svoje naloge (sama sem bila del ekipe) – morale so ga peljati medicinske sestre, ki jih na oddelkih že tako drastično primanjkuje. Sestre, ki bi morale v tistem trenutku skrbeti za paciente, so bile odvzete s svojih delovišč, da je lahko gospod elegantno prispel na poseg. Aja, pa da ne pozabimo, seveda je imel vip sobo.

Pika na i? Za nujne zadeve smo imeli eno samo dvigalo. In na dan njegove operacije je to edino dvigalo stalo. Čakalo. Na gospoda Goloba. Toliko o enakosti v zdravstvu. Toliko o tem, kdo mora čakati in kdo dobi VIP obravnavo.

In mi se potem sprašujemo, zakaj zdravstveni sistem razpada? Ker ni gnil samo pri dnu, gnil je na vrhu!!!!!!!!!”

Zapis:

Ko je o tej neenakosti državljanov poslanka Jelka Godec nameravala vprašati vlado, je Urška Klakočar Zupančič, predsednica državnega zbora, vprašanje zavrnila. Ni ga spustila dalje!