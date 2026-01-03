Odlazkov medij grdo pljunil na Golobovo vlado in celotno levico, ne da bi se tega dobro zavedal!

Piše: G. B.

Čeprav je Odlazkov medijski imperij eden največjih zaveznikov sedanje vladajoče elite, kar se tiče propagande, pa mu je v enem od člankov, ne da bi se tega zavedal, prav nesramno “ušlo”.

Portal Svet24 – prvotno je ta članek objavil Dolenjski list, ki sodi v isti imperij – je namreč v teh dneh objavil reportažo iz Pišec, kjer sta si sredi vinogradov svoj dom uredila britanska državljana srednjih let Corby Phillips in Andrew Kelly, ki sicer izhajata iz Južnoafriške republike. V Sloveniji živita deset let, zadnja štiri leta v Pišecah, prej pa v vasi Koprivnik na Gorenjskem. Pred tem sta bivala v Londonu.

No, hišo zdaj prodajata in verjetno bosta Slovenijo kmalu zapustila. Šele v nadaljevanju članka pa je razkrit pravi razlog. Namreč, birokracija. »Absolutno grozljiva je,« pravi Andrew. »No, mogoče se nama je v drugih državah zdela malo manj grozna tudi zato, ker je bila v angleščini in si vse lahko opravil prek spleta. Tukaj pa to ne gre, ker niti ne razumeva vsega, kaj želijo od naju. Tudi Googlov prevajalnik se včasih kar ‘bori’ s kakšnimi upravnimi zadevami. Polno je nekih členov, ki so včasih res nerazumljivi,« doda Corby.

Podobno je tudi s plačami, ki so glede na draginjo v povprečju prenizke. Odprtje s. p.-ja pa je zelo draga zadeva, podjetniki pa delavcev nočejo redno zaposlovati, ker je predrago. “Vse to za seboj potegne še vse druge težave – brezposelnost, zdravstveno oskrbo … Najini prijatelji Slovenci, ki imajo podjetje, pravijo, da zelo težko zaposlijo ljudi, kajti od vsake plače morajo dati velik delež državi. To je res noro. In jaz kot s. p. moram državi plačevati okoli 600 evrov mesečno, pa če kaj zaslužim tisti mesec ali pa ne. V državah, v katerih sva živela, je to čisto drugače,” dodajata. V Veliki Britaniji je to urejeno precej bolj razumno, saj plačaš toliko, kolikor zaslužiš. Če nimaš prihodka, tudi ne plačaš nič. V Sloveniji se nihče ne ozira na to. Skratka, veliko bolj razumno je kot v Sloveniji. Zato se sprašujem, kako majhni podjetniki pri vas sploh še lahko delajo na tak način,” pravi Andrew.

No, kdor ima vsaj malo soli v glavi, lahko hitro ugotovi, da tujci, ki imajo za seboj izkušnjo bivanja v različnih državah in nekaj časa preživijo tudi v Sloveniji, hitro zaznajo razliko med državami. Britanski par je tako slovenski javnosti brez dlake na jeziku Slovencem pojasnil, kako jih oblast dobesedno “molze” preko birokracije in davkov. Povprečen slovenski državljan, razen če dela v tujini, tega sploh ne opazi in misli, da je povsod po Evropi isto. Vendar temu ni tako. Sistem, ki ga je zasnovala Golobova vlada, namreč temelji na birokraciji in visokih davkih, s tem pa duši gospodarstvo.

Ob tem naj spomnimo, da je prejšnja, torej Janševa vlada začela s programom debirokratizacije ter zmanjšanja davčne obremenitve plač. Maja 2020 je bil ustanovljen strateški svet za debirokratizacijo.

Seveda so številni mediji ta korak pričakali na nož, češ da to pomeni favoriziranje bogatih in pehanje ljudi v revščino. Kar sicer ni res. No, uspeli pa so prepričati javnost, da je za ljudi bolj varno, če je birokracije več in da so njihove plače bolj obdavčene. Robert Golob je takšne ukrepe pred volitvami tudi napovedal.

Golobova vlada je po prihodu na oblast trende, s katerimi je začela prejšnja vlada, obrnila v povsem nasprotno smer. Ko je opozicija poskušala kaj predlagati v prid zmanjševanja birokracije, je bila grdo zavrnjena. Medtem pa se je vse več ljudi dejansko znašlo na pragu revščine. Mediji, ki so prej naskakovali debirokratizacijo, so lepo tiho.

No, hvala Bogu, tudi slepa kokoš zrno najde in tako smo lahko celo preko medija, ki sodi v Odlazkov imperij, lahko prebrali resnico o slovenski birokraciji.