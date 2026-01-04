Od afere Hit do venezuelskih narkokartelov, ki kupujejo oblast: kje se skrivajo vzporednice?

Piše: G. B.

Glede na to, da je padli venezuelski diktator Nicolas Maduro tudi šef mednarodnega narkokartela, se postavlja vprašanje, kakšne finančne vplive imajo tovrstni karteli na posamezne države.

Medtem ko denimo Uroš Esih v Delu kakor raziskuje vpliv tujega faktorja na spomladanske volitve, denimo Izraela preko SDS, mainstream mediji seveda molčijo o tem, kako je Venezuela pred leti pomagala ustanavljati stranko Levica. Niti jih ne zanima vpliv Moskve na nekatere kakor “desne” stranke, ki napadajo EU in skušajo destabilizirati državo v “nenaravni” navezi z levico.

Dejstvo pa je, da se da z umazanim denarjem kupovati tudi volitve. To se je navsezadnje pokazalo v Sloveniji že takoj po osamosvojitvi pri aferi Hit. 6. aprila 1993 je tedanji obrambni minister Janez Janša v oddaji Omizje na TV Slovenija v zvezi z afero Hit omenil podjetje, ki v tistem času ni plačalo 150 milijonov dolarjev davka. “Sto petdeset milijonov dolarjev je denar, s katerim lahko v Sloveniji kupiš oblast. Lahko kupiš novinarja, lahko kupiš vse, če ni finančnega nadzora, če ni finančne discipline. S tem denarjem lahko kupiš volitve,” je opozoril Janša. Pri čemer so botri globoke države privzdignili obrvi in začeli z operacijo Ščuka za njegovo politično likvidacijo.

Čeprav v Evropi ni zaznati tako ostrega vpliva narkokartelov na politiko kot denimo v Latinski Ameriki, kjer je bil nekdaj razvpiti narko-kralj Pablo Emilio Escobar celo izvoljen v kolumbijski parlament, pa vseeno ne gre spregledati določenega dogajanja na Balkanu, vključno s Slovenijo. Namreč, zakaj se premier Robert Golob in ljubljanski župan Zoran Janković sestajata v gostinskem lokalu v lasti razvpitega “balkanskega bojevnika”? Vpliv je torej pri nas zelo subtilen, vendar lahko brutalen. Marsikdo se bo spomnil Kavaškega klana ter umora zaščitene (!) priče Satka Zovka konec novembra 2024, kar kaže na razkroj znotraj policije in pravosodja.

In navsezadnje, koliko umazanega denarja se pretaka v poskuse vplivanja na letošnje volitve v korist vazalov, ki občudujejo Madurov režim? To je verjetno že retorično vprašanje …