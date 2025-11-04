Obilen piškotek za Boštjana Lajovica: tako kot Zgaga je tudi on dobil dobro plačano službo na enem od ministrstev

Piše: G. B.

Po škandalozni zaposlitvi levičarskega aktivista Blaža Zgage, ki je nekdaj deloval kot novinar, na FURS, se očitno obeta še ena “nagrada” – tokrat za Boštjana Lajovica.

Gre za tistega nekdanjega novinarja, ki je bil že sredi devetdesetih let prepoznaven obraz Pop TV-ja. Takrat je bila v ekipi voditeljev oddaje 24ur tudi sedanja svobodnjaška poslanka Tamara Vonta. Z Boštjanom Lajovicem je sicer oddajo skupaj vodila Darja Zgonc.

Lajovic je sicer velikokrat menjal zaposlitve, med drugim je bil na Delu, Mladini (kjer je bil urednik njene spletne strani) ter tudi TV Slovenija. Ob tem pa ni deloval samo v medijih. Med leti 2013 in 2015, torej v času, ko sta vlado vodila najprej Alenka Bratušek in za njo Miro Cerar, je bil direktor Urada za komuniciranje Vlade RS (krajše UKOM). V zadnjem času pa je predstavnik za stike z javnostjo na ministrstvu za infrastrukturo, torej spet pod Bratuškovo, kar pomeni, da je očitno njen medijski zaupnik.

Ni pa skrivnost, da je bil Lajovic nekaj časa v službi tudi kot tiskovni predstavnik nekdanjega “tretjerazrednega” predsednika republike Danila Türka, v času pred volitvami leta 2012 je bil tudi hud kritik Türkovega konkurenta Boruta Pahorja, ki pa je dotedanjega predsednika gladko premagal. Kar je bilo za Lajovica precej nerodno, saj po odhodu svojega dotedanjega šefa ni mogel takoj zamenjati službe in je moral nekaj mesecev delati za – Pahorja. Nekaj časa je računal, da bi postal tiskovni predstavnik protikorupcijske komisije, ki jo je takrat vodil Goran Klemenčič. No, nato ga je rešila Bratuškova in ga pripeljala na UKOM. A tudi po letu 2015, ko je Lajovic zapustil UKOM, je bil očitno Klemenčič, takrat že pravosodni minister v Cerarjevi vladi, pripraven šef za Lajovica, ki je pri njem postal tiskovni predstavnik.

Morda pa je to bratenje s Klemenčičem tudi pripomoglo, da se je Lajovic celo vpletel v sodni konstrukt Trenta. Vendar je Lajovic že v času, ko je delal za Türka, pripeljal na Tonderjevo posestvo – gre za tisto slavno domačijo, ki jo je med leti 1992 in 2005 posedoval Janez Janša – v Trenti prvo ekipo RTVS, mediji pa so nato vztrajno objavljali fotografije podrtije, ki je na mestu treh stavb nastala potem, ko novi lastnik zaradi stečaja ni popravljal streh na objektih in prav tako ni krčil grmovja na travnikih in njivah, ki so se zato zarasli. Na podlagi teh fotografij so mainstream mediji izvajali tudi pritisk na sodstvo, češ da so Janši za ničvredno podrtijo plačali ogromno denarja.

Januarja 2024 je Lajovic prevzel vodenje vladnih podcastov, torej snemanih pogovorov, ki se objavljajo na spletni strani vlade. Očitno pa niso bili prav gledani. Nasploh pa je nenavadno, da na eni strani vlada uvaja digitalizacijo komuniciranja z javnostjo preko podcastov, na drugi strani pa tiho ukinja sodelovanje na vladnih tiskovnih konferencah preko zooma.

Sedaj naj bi, po neuradnih podatkih, Lajovica vendarle “povišali”. Postal naj bi vodja centra za izobraževanje na pravosodnem ministrstvu, ki ga še vedno vodi ministrica Andreja Katič, čeprav je kakor odstopila po nedavnih dogodkih v Novem mestu. Takole je zapisal Bojan Požar:

Dobro jutro, davkoplačevalci: Boštjan Lajovic, nekdanji novinar @RTV_Slovenija in bralec poročil @24UR, potem piarovec različnih ministrstev, je pravkar – 1. novembra – pristal na udobnem uradniškem mestu sekretarja v Sektorju za izobraževanje na @Mpravosodje. pic.twitter.com/i9Fz2DwT36 — BojanPožar (@BojanPozar) November 4, 2025

Vse to pa kaže, da vladajoča levica kadruje tudi manj kot pol leta pred volitvami, saj želi na ministrstvo spraviti čim več svojih kadrov z zaposlitvijo za nedoločen čas.