Obeležitev 50. obletnice smrti slikarja Toneta Kralja

V kraških vaseh Tomaj in Avber je včeraj potekal osrednji kulturno-glasbeni dogodek z naslovom Oživljanje podob Toneta Kralja, ki je posvečen 50-letnici smrti slovenskega slikarja, grafika in kiparja Toneta Kralja. Nedeljski dogodek je bil zasnovan kot edinstveno povezovanje kulturne dediščine z glasbo.

Tone Kralj, ki se je rodil 23. avgusta 1900 v dolenjski Zagorici in umrl 9. septembra v Ljubljani, je s svojim raznolikim umetnostnim ustvarjanjem oblikoval pomembno poglavje moderne slovenske likovne umetnosti v prvi polovici 20. stoletja. Njegove avtentične poslikave krasijo kar 40 cerkva na Primorskem, tudi cerkev sv. Petra in Pavla v Tomaju in cerkev sv. Nikolaja v Avberju.

Osrednji del nedeljskega dogajanja je bil dobrodelni koncert ob 16. uri v tomajski cerkvi sv. Petra in Pavla, na katerem so nastopili izbrani pevski zbori in glasbeni umetniki iz krajev, kjer je ustvarjal Tone Kralj (Dornberk, Ilirska Bistrica, Šempas, Tomaj in Vrtojba). Med nastopajočimi sta bili organistka Polona Gantar in mezzosopranistka Janja Konestabo v duetu s tenoristom Sašo Prinčičem. Nastopili so še Moški pevski zbor Dornberški fantje, Mešani pevski zbor Vrtojba, ženska vokalna skupina Ardeo ter drugi. Zbrane prostovoljne prispevke namenjajo obnovi strehe cerkve v Avberju, ki bo omogočila trajno ohranitev Kraljevih umetniških del.

V cerkvi sv. Petra in Pavla v Tomaju letos obeležujejo tudi 70-letnico orgel. Ob tej priložnosti so na koncertu namenili poseben poklon orglam – največjemu instrumentu v glasbeni umetnosti in hkrati s tem tudi primerno obeležili 60-letnico smrti skladatelja Stanka Premrla, očeta orglarske šole v Sloveniji in avtorja slovenske himne.

Program se je začel v Tomaju ob 12.30 s strokovno predstavitvijo Kraljevih poslikav, ki jo bo izvedla konservatorka za sakralno dediščino novogoriške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Minka Osojnik. Sledil je voden krožni pohod med obema cerkvama, ki je deloma potekal po mednarodni Jakobovi pohodniški poti. Umetnostno-zgodovinska predstavitev poslikav Toneta Kralja je bila tudi v kraški vasi Avber.

Kulturni dogodek je organizirala Župnija Tomaj, Kulturno društvo Srečko Kosovel Tomaj in Kulturno-razvojno društvo Venček Dutovlje v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Avber. Dogodek sta podprla Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Zveza pevskih zborov Primorske.