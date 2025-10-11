O informacijskem sistemu, ki ga je Maljevac obljubljal za september, ni ne duha ne sluha, pa smo že krepko v oktobru

Piše: Moja Dolenjska

Minister za solidarnost Simon Maljevac iz vrste Levice je v začetku julija, ko smo državljani morali začeti plačevati obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, obljubljal, da bo ta v praksi zaživela najpozneje čez poletje. Zagotovil je, da bo informacijski sistem, ki bo omogočil hitro izdajanje odločb o tem, kdo in kakšno oskrbo potrebuje, vzpostavljen do septembra. Sicer pa informacijski sistem sploh naj ne bi bil pogoj za izdajanje odločb, je zagotavljal takrat.

A vmes se je izkazalo, da je informacijski sistem še kako nujen, da se lahko začne izdajanje odločb. Ročno sestavljanje odločb pri tako velikem številu uporabnikov in zasutosti zaposlenih na centrih za socialno delo z drugimi nalogami enostavno ni izvedljivo. Vmes se je tudi izkazalo, da informacijskega sistema do začetka septembra sploh ne bo. Zdaj smo namreč že sredi oktobra, a informacijskega sistem ni in ni na vidiku. Vmes je tudi Maljevac prenehal napovedovati, kdaj ga bodo vzpostavili.

Zato se postavlja logično vprašanje, kdaj bo Maljevac prevzel svojo odgovornost in odstopil. Če se je na začetku še lahko izgovarjal, da gre za nov sistem, ki zahteva veliko priprav in organizacije, več mesecev pozneje takšni izgovori ne pijejo več vode. Če je nesposoben, naj pač delo prepusti drugemu.