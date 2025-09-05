Novi dokazi razkrivajo, da je škotska najstnica z nožem in sekiro, ki je postala simbol upora, zares posegla po orožju v samoobrambi

Piše: A. S.

Na dan prihajajo nova razkritja v zvezi z incidentom, ki se je zgodil 23. avgusta na Škotskem v mestu Dundee, ko je 12-letno dekle z nožem in sekiro branilo sebe, svojo sestro in prijateljico pred nadlegovanjem migranta, za katerega se je izkazalo, da je bolgarski Rom. Sprva je policija dekle Lolo ovadila zaradi posedovanja nevarnega orožja in skupaj z mediji trdila, da je dekle napadlo nič hudega slutečega tujca, ki je bil v spremstvu neke ženske, za katero se je mislilo, da je njegova žena, a gre očitno za njegovo sestro.

Posnetek dekleta z nožem in sekiro je »zažgal« splet, mnogi pa so v njej videli prebujajoč se duh upora proti množičnim migracijam. Takrat sta družini sester Lole in Ruby Moir ter njune prijateljice Mayah trdile, da so bila dekleta napadena in nadlegovana; romski par naj bi Ruby celo zbrcal, da je morala v bolnišnico. Čeprav so se mediji postavili na stran migranta, pogumno Lolo pa označili za napadalko, sedaj resnica le prihaja na dan.

BBC in drugi mediji na otoku sedaj poročajo, da sta bila v povezavi z incidentom po podrobnejši policijski preiskavi ovadena tudi moški in ženska, torej brat in sestra, ki sta snemala dekleti. Sprva je policija trdila, da varnostne kamere potrjujejo, da ni šlo za fizični napad, temveč da naj bi 12-letnica prva grozila Romoma z orožjem, zaradi česar je bila ovadena. No, sedaj naj bi posnetki »priročno« izginili. Čeprav je očitno policija hotela zaščititi migranta, ki sta napadla mladoletnice, pa se je pojavil nov dokaz; dokumentacija iz bolnišnice, ki potrjuje, da je Lolina sestra Ruby utrpela pretres možganov, kar dokazuje, da je bila res fizično napadena, kar nadalje dokazuje, da sta jo »ciganski gangster« kot se sam predstavlja na družbenih omrežjih, Fatos Ali Dumana, in njegova sestra, zares pretepla.

Družina deklet je to trdila že od začetka, seveda pa je bil tudi napad na njeno sestro, v katerem sta Roma Ruby vrgla na tla in jo začela brcati, razlog, da je Lola v roke vzela nož in sekiro, da bi zaščitila svojo sestro, pri čemer orožja ni uporabila, temveč je le mahala z njim, da bi napadalca odvrnila. Nadalje, naj bi družina Moir poleg potrdila iz bolnišnice kot dokaz predstavila tudi zvočni posnetek, na katerem policisti priznavajo, da se je incident odvil tako kot pravita dekleti. Škotska policija naj bi družini celo obljubila, da bo v prihodnjih dneh objavila uradno izjavo, s katero bo priznala, da so imela dekleta prav in očistila dobro ime družine. Upajmo, da bodo ob tem zavržene tudi obtožbe proti Loli, ter da bosta migranta odgovarjala za svoje gnusno dejanje.