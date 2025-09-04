Nove sankcije proti predstavnikom Rusije zaradi ugrabljenih ukrajinskih otrok

Britanska vlada je včeraj uvedla nove sankcije proti predstavnikom Rusije in ruskim mladinskim organizacijam, povezanim z deportacijami in indoktrinacijo med vojno ugrabljenih ukrajinskih otrok. Na seznamu sankcioniranih je osem posameznikov in tri organizacije, je razvidno iz objave na spletni strani zunanjega ministrstva v Londonu.

Po oceni britanske vlade je bilo med vojno v Ukrajini v Rusijo prisilno deportiranih več kot 19.500 ukrajinskih otrok. Približno 6000 naj bi jih vključili v prevzgojne programe, kjer naj bi bili podvrženi indoktrinaciji s ciljem uničenja njihove ukrajinske identitete.

“Ta prevzgojna taborišča si prizadevajo širiti rusko propagando, spodbujati proruski patriotizem in pripravljati mlade na vojaško službo v ruskih oboroženih silah,” piše na strani britanskega zunanjega ministrstva.

Med sankcioniranimi so predstavnica ruskega ministrstva za izobraževanje Anastasija Pavlovna Akuratova, vodja enega od domnevnih prevzgojnih centrov Valerij Majorov, Fundacija Ahmat Kadirov in njena predsednica Ajmani Kadirova, mati čečenskega voditelja Ramzana Kadirova.

“Politika Kremlja glede prisilnih deportacij, indoktrinacije in militarizacije ukrajinskih otrok je podla in kaže globino izprijenosti, ki jo je Putin pripravljen doseči, da bi izbrisal ukrajinski jezik, kulturo in identiteto,” je ob objavi seznama dejal britanski zunanji minister David Lammy.