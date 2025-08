Nova protiizraelska poteza vlade

Piše: G. B.

Vlada je danes prepovedala uvoz blaga, ki izvira iz naselbin na zasedenih ozemljih, vključno s prepovedjo izogibanja prepovedi tega uvoza, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Ministrstvoma za gospodarstvo in zunanje zadeve je naložila, da preučita prepoved izvoza blaga iz Slovenije, namenjenega v te naselbine.

Ravnanja izraelske vlade na zasedenih ozemljih, vključno z gradnjo nezakonitih naselbin, razlastitvami, nasilnim izseljevanjem palestinskega prebivalstva, uničevanjem njihovih domov in sistematičnim omejevanjem dostopa do osnovnih življenjskih virov, predstavljajo resne in ponavljajoče se kršitve mednarodnega humanitarnega prava, opozarjajo v Golobovem kabinetu.

“Ta dejanja ne ogrožajo le življenja in dostojanstva palestinskega prebivalstva, temveč tudi temelje mednarodnega reda. Kot odgovorna članica mednarodne skupnosti Slovenija ne more in ne sme biti del verige, ki omogoča ali spregleda takšno prakso. Sprejeti ukrepi predstavljajo jasno reakcijo na politiko izraelske vlade, ki s svojimi dejanji spodkopava možnosti za trajen mir in rešitev dveh držav,” še piše v izjavi za javnost.

Iz Urada vlade za komuniciranje (Ukom) so pojasnili, da so države v skladu z lanskoletno odločitvijo Meddržavnega sodišča (ICJ) dolžne razlikovati med ozemljem države Izrael in zasedenim palestinskim ozemljem, kar vključuje obveznosti na področju trgovine.

Na pobudo Goloba je vlada potrdila tudi sklep o četrtem paketu pomoči za palestinsko civilno prebivalstvo. Pomoč v obliki hrane in odej, katere ocenjena vrednost skupaj s prevozom znaša do 879.490 evrov, bo tudi tokrat dostavljena preko Jordanije.

Materialna pomoč bo zagotovljena iz materialnih zalog, s katerimi razpolagata ministrstvo za obrambo in vojska, in bo obsegala 1000 odej in do 7680 suhih dnevnih obrokov.

Leta 2024 je Slovenija prebivalcem Gaze že namenila humanitarno pomoč v obliki hrane in drugega materiala, ki je skupaj s prevozom znašala 2.144.668 evrov, še navaja Ukom.

Prepoved uvoza pomeni nadaljevanje pritiska Slovenije na Izrael zaradi uničevanja Gaze in stradanja tamkajšnjega prebivalstva.

Slovenija je minuli teden kot prva evropska država z določenimi izjemami prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega. Še pred tem je izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira in finančnega ministra Bezalela Smotriča razglasila za nezaželeni osebi. Palestino je priznala že junija lani.

Odbor DZ za zunanjo politiko je januarja pozval pristojni ministrstvi, da preučita možnost prepovedi trgovanja Slovenije z izraelskimi naselbinami na zasedenem Zahodnem bregu. Zunanja ministrica Tanja Fajon in državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Dejan Židan sta takrat opozorila na majhne možnosti za enostransko ukrepanje.

Številke uvoza z zasedenih območij so sicer izjemno majhne – leta 2022 in v letu 2024 ga do konca oktobra sploh ni bilo, leta 2023 je znašal nekaj manj kot 2000 evrov. Nekaj je sicer bilo izvoza na zasedena območja, a je šlo za medicinske pripomočke in zdravila, je januarja pojasnil Židan.

Naselbine, ki so del uradne politike Izraela, so nezakonite po mednarodnem pravu, ki prepoveduje načrtno naseljevanje civilnega prebivalstva na okupiranih območjih. Na Zahodnem bregu, ki je pod okupacijo od leta 1967, ob okoli tri milijona Palestincev živi okoli 700.000 izraelskih naseljencev.