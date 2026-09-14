Preživeti na papirju

Piše: Miro Petek

V dominantnih medijih boste zaman iskali kakšno omembo, da je tednik, ki ga držite v rokah, te dni praznoval tri desetletja svojega obstoja. Prav tako ne verjamem, da bi kdo iz novinarskih krogov ob tem jubileju namenil kakšno prijazno besedo. Bili bi naivni, če bi v slovenski medijski krajini to pričakovali. Dejstvo pa je, da revija prestopa prag verjetnega, saj vztraja na trgu in kljubuje v okolju, ki ji je izrazito nenaklonjeno. Še vedno primarno izhaja na papirju, medtem ko digitalna izdaja lovi aktualno dogajanje in dopolnjuje tiskano.

V času samostojne Slovenije je propadlo kar nekaj revij, ki bi jih lahko umestili v informativne ali družbenopolitične tednike. Spomnimo se Teleksa, ki ga je ustanovila bogata medijska hiša Delo, tudi Slivnikov Mag ni vzdržal na trgu, saj je tako kot Demokracija deloval v sovražnem družbenem ozračju, Večer je ukinil tednik 7 D, posebna zgodba je tudi propad Delo Revij. Mediji, ki so v socializmu dobili vso potrebno infrastrukturo in bili pozneje privatizirali, se niso znali prilagoditi novim razmeram na medijskem trgu, novi lastniki pa so se hitro odločili za radikalne reze.

Ob tem se moramo vprašati, kakšna je sploh prihodnost tiskanih političnih tednikov v Sloveniji? Demokracija nikoli ni skrivala svoje nazorske pozicije: je desnosredinski, konservativno usmerjen politični tednik zaznamovan z vrednotami slovenske osamosvojitve in kritičnim odnosom do komunistične dediščine. Prav jasen uredniški profil je lahko eden od razlogov za njeno trdoživost: v času, ko tisk izgublja bralce, imajo več možnosti za obstanek mediji, katerih občinstvo natančno vedo, kakšen pogled na svet in kakšno vsebino lahko pričakujejo.

Še bolj kot padanje naklad je za prihodnost tiska zgovoren podatek, da odrašča generacija, ki časopisa sploh ni vzela za svoj medij. Reuters Institute v najnovejšem Digital News Report 2026 ugotavlja, da je med mladimi od 18 do 24 let, ki v tednu raziskave niso posegli po tiskanem časopisu, kar 56 odstotkov takih, ki nikoli ni razvilo navade rednega branja časopisov. To pomeni, da tisk ne izgublja samo svojih dolgoletnih bralcev, ampak vse težje dobiva nove.

Časopis mladih je telefon. Toda tudi tam vse manj vstopajo v svet novic skozi naslovnico izbranega spletnega medija. Leta 2026 so družbena omrežja in video platforme prvič postale najpogosteje uporabljena pot do spletnih novic: uporablja jih 54 odstotkov vprašanih, spletne strani in aplikacije tradicionalnih medijskih hiš pa 51 odstotkov. Od leta 2020 je njihov doseg upadel za 12 odstotnih točk. To je veliko globlja sprememba od zamenjave papirja z zaslonom. Spletni medij izgublja tudi vlogo vrat, skozi katera je bralec nekoč vstopal v svet novic. Zdaj novice iščejo bralca same – v toku objav, videov, priporočil in algoritmov, kjer se za nekaj sekund njegove pozornosti borijo z vsem drugim, kar se pojavi na zaslonu.

Spletna Demokracija mora biti hitra in aktualna, tiskana Demokracija pa lahko ponudi nekaj drugega: izbor, analize, avtorsko pisanje, ekskluzivnosti in uredniško sestavljeno celoto. Na spletu in družbenih omrežjih funkcijo urednika vse bolj prevzemajo algoritmi, katerih cilji so povsem drugačni.

Branje na papirju ni kakšna nostalgija ali navada, številne raziskave kažejo prednosti pri razumevanju zahtevnejših besedil, kar je posebej pomembno za resen politični tednik. Zato utegne biti prihodnost političnih tednikov celo bolj obetavna kot prihodnost dnevnega tiska, ki je spopad z internetom pri posredovanju dnevnih novic že izgubil.

Tiskani tednik tekme v hitrosti s spletom ni izgubil, saj v njej nikoli ni tekmoval. Njegova prihodnost je drugje, bralcu ponuditi tisto, česar v nepreglednem digitalnem vesolju novic primanjkuje: kontekst, ozadje in razumevanja dogodkov, ki segajo dlje od trenutka.