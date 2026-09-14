V tiskani izdaji Demokracije preberite: Posnetek je v javnosti, odgovorov Nataše Pirc Musar pa še vedno ni

Piše: Vida Kocjan

Več kot mesec dni po prometni nesreči 31. julija v predoru Kastelec javnost nima enega, temveč več vzporednih spisov istega dogodka. Policijski zapisnik govori o neupoštevanju varnostne razdalje. Predsednica Nataša Pirc Musar o domnevni napaki z varnostnim pasom in o tem, da o vožnji ne odloča ona. Nekateri mediji so objavili pet kadrov.

Dars je naši redakciji daljši posnetek predal 2. septembra. Policija navaja, da medijem posnetka ni posredovala. Po navedbah predsednice naj bi bila največja napaka neuporaba varnostnega pasu. O konvoju, hitrosti in prijateljicah v kombiju pa ostaja praznina.

Dars in posnetki

Dars je na zahtevo Demokracije po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) 3. avgusta posnetek predal 2. septembra. Združen je iz kamer 1 in 2, dolg 40 minut. Avtomobilske registrske številke so zatemnjene, ura posnetka ni vpisana. Dars je sprva zatrdil, da za objavo ni pravne podlage; isti material je nato v izseku končal pri Tarči (TV Slovenija) in nekaterih drugih medijih. Mi pa smo pridobili 40-minutno različico posnetka (kamero 1 in kamero 2 iz predora ter nato združen posnetek), kar smo iskali po zakonu.

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