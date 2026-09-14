Še ena zamolčana nesreča Pirc Musarjeve?

FokusSlovenija
Predsednica RS Nataša Pirc Musar (Foto: Bobo)

Piše: STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info360.
V predsedničinem uradu so za STA potrdili navedbe portala, tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev.
Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc Musar še varnostnika, torej voznik in sovoznik na sovoznikovem sedežu. V drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika, so na portalu navedli pojasnila urada predsednice republike.
Urad je o nesreči obvestil policijo, ne pa tudi javnosti. Kot so navedli v uradu, prekrškovnega postopka ob dogodku ni bilo, saj sta vozili in voznika izpolnjevali pogoje za takojšnjo nadaljnjo udeležbo v cestnem prometu.
Konec julija je bila predsednica Pirc Musar med udeleženci prometne nesreče v predoru Kastelec, v kateri je utrpela telesne poškodbe. O tej nesreči je predsedničin urad javnost obvestil šele dan po dogodku. V vozilu sta poleg predsednice in varnostne ekipe takrat potovali še njeni prijateljici, ena od njih je ruska državljanka. Dogodek je v javnosti med drugim sprožil ugibanja in opozorila o varnostnih tveganjih.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

Premier Janša s srečanjem s predsednico Evropskega parlamenta začel obisk v Bruslju, sledi še srečanje z generalnim sekretarjem zveze Nato

Fokus

Nina Kojima o izjavi poslanca Premka: “Ta gospod je v tako globokem breznu, da mu ni pomoči”

Fokus

V tiskani izdaji Demokracije preberite: Posnetek je v javnosti, odgovorov Nataše Pirc Musar pa še vedno ni

Fokus

(GLOSA) Podpisal sem peticijo, ki jo je sprožil Miha Brejc – sledilo je tole …