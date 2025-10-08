Nezaslišane poteze Golobovega odvetnika pred novinarji

Piše: Ž. K. (nova24tv.si)

Golobu gre za nohte! Kako bi si sicer razlagali, zakaj je tiskovno konferenco sploh sklical njegov odvetnik Stojan Zdolšek in z novinarske konference odgnal novinarko Tarče. Gre za nov indikator, da se Slovenija pogreza v avtoritarizem, saj oblast (in očitno njen advokat) ne razume osnov svobodne družbe.

S posnetka je razvidno, da je Zdolšek ob prihodu v sobo najprej preveril, kateri novinarji so navzoči v konferenčni sobi. Ko je opazil, da je med njimi tudi novinarka Tarče, ji je nemudoma “pokazal vrata”.

Nato je dejal, da novinarska konferenca ni “odprta zadeva” in da je povabil zgolj “te” medije, nakar je z roko pokazal na preostanek prisotnih. Novinarka je dejala, da “ne razume”, Zdolšek pa ji je v avtoritarni maniri odvrnil, “saj ni važno, da razumete”.

“Saj je vseeno, če ne razumete. Nisem vas povabil in ne dajem izjave za Tarčo, v redu je,” je še povedal.

Ker je novinarka vztrajala v pisarni in ga skušala prepričati, je sam stopil ven, kjer je ostal, vse dokler ni sama zapustila prostora.

In kateri mediji so lahko ostali prisotni? 24ur in RTV, a očitno za Zdolška sprejemljivejši novinar tega istega medija. V prostoru je bilo slišati tudi Vladimirja Voduška, ki je tudi posnel nenavadno dogajanje in ga objavil na “Strogo zaupno”.

Zakaj Golob sam ne pojasnjuje nepravilnosti?

Novinarska konferenca je sicer potekala o novem osnutku poročila KPK v zadevi Golobovih političnih pritiskov na policijo. Očitno zadevi veliko bolj obremenjujeta predsednika vlade, kot je pripravljen javno priznati. Še posebej v kontekstu njegove predvolilne obljube, da bo odstopil, v kolikor bo KPK ugotovila kršitev zakona o integriteti. Tarča pa je bila nezaželena, saj ravno na to temo pripravlja četrtkovo oddajo.

V zvezi z zadevo smo na na Združenje novinarjev in publicistov ter Društvo novinarjev Slovenije poslali novinarska vprašanja.

Tudi Poklukar je izključeval medije

Ne bi se zgodilo prvič v času vlade Roberta Goloba, da je bila ena medijska hiša neposredno izključena z novinarske konference. Tudi notranje ministrstvo, ki ga vodi Boštjan Poklukar, je z ene od novinarskih konferenc izključilo Planet TV, za kar niso ponudili niti opravičila, le “pojasnilo”, da je novinarska konferenca le za povabljene medije.