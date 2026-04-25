Nekoč netila konflikte, danes bi sodelovala

Piše: Domen Mezeg (nova24tv.si)

Na državni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju v Brežicah je predsednica republike Pirc Musar pozvala k sodelovanju in dialogu. Ob tem pa gre spomniti na njene pretekle razdiralne poteze in netenje konfliktov, celo na ravni EU.

Predsednica RS Nataša Pirc Musar je izpostavila, da nas zgodovinske izkušnje jasno učijo, kako lahko egoizem vodi v zapiranje družbe, poglabljanje nezaupanja ter razgradnjo skupnega dobrega, zato je po njenem mnenju danes še posebej pomembno gojiti politično treznost, zmernost in pripravljenost na dialog, poroča STA.

V svojem nagovoru je opozorila na potrebo po odgovornih voditeljih, ki razumejo težo zgodovine in odgovornost, ki jo nosijo v sedanjosti. Poudarila je, da se resnična moč politike ne kaže v prisili ali destruktivnosti, temveč v sposobnosti sodelovanja, iskanja skupnih rešitev in dogovarjanja.