Nekoč netila konflikte, danes bi sodelovala

Piše: Domen Mezeg (nova24tv.si)
Na državni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju v Brežicah je predsednica republike Pirc Musar pozvala k sodelovanju in dialogu. Ob tem pa gre spomniti na njene pretekle razdiralne poteze in netenje konfliktov, celo na ravni EU.
Predsednica RS Nataša Pirc Musar je izpostavila, da nas zgodovinske izkušnje jasno učijo, kako lahko egoizem vodi v zapiranje družbe, poglabljanje nezaupanja ter razgradnjo skupnega dobrega, zato je po njenem mnenju danes še posebej pomembno gojiti politično treznost, zmernost in pripravljenost na dialog, poroča STA.
V svojem nagovoru je opozorila na potrebo po odgovornih voditeljih, ki razumejo težo zgodovine in odgovornost, ki jo nosijo v sedanjosti. Poudarila je, da se resnična moč politike ne kaže v prisili ali destruktivnosti, temveč v sposobnosti sodelovanja, iskanja skupnih rešitev in dogovarjanja.
Proslave so se med drugim udeležili predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, predsednik državnega sveta Marko Lotrič ter več članov odhajajoče vlade, medtem ko premier Robert Golob, ki trenutno opravlja tekoče posle, na dogodku ni bil prisoten.
Spomnimo, kako je predsednica Pirc Musar v preteklosti delovala razdiralno in prav nič spravljivo ter kako je izključevala. Izpostaviti gre na primer njen lanskoletni nagovor v Evropskem parlamentu, ko je javno napadla Izrael z nedokazanimi očitki o genocidu (genocid lahko dokaže predvsem sodišče v Haagu).
Odkrito se je postavila na stran Golobove vlade
Prav tako se je odzvala v povezavi z nedavnimi razkritji korupcije med akterji tranzicijske levice, vendar je s prstom (brez dokazov) raje pokazala na drugo stran, kot da gre za primer nepoštenega vplivanja na volitve s strani opozicije.
Spomnimo še, kako je leta 2022 na predčasnem glasovanju o referendumskem trojčku z obkroženimi glasovnicami jasno pokazala, da se postavlja na stran vladajočih strank. In to naj bi bila “predsednica vseh” kot pravi sama.