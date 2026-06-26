Karel III. kot prvi britanski kralj razkril svoje davke

Piše: C. R., STA

Kralj Karel III. je kot prvi britanski monarh v četrtek razkril, koliko davka je plačal. V okviru večje preglednosti delovanja monarhije je sporočil, da je od prevzema prestola septembra 2022 plačal več kot 30 milijonov funtov (35 milijonov evrov) davkov na zasebne dohodke. Svoje davke je razkril tudi princ William.

Iz Buckinghamske palače so sporočili, da se je kralj za ta korak odločil v okviru zaveze k večji preglednosti. Zanj se je sicer odločil v času, ko so finance kraljeve družine predmet večjega nadzora po več škandalih, v katere je bil vpleten kraljev mlajši brat, nekdanji princ Andrew, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britanski monarhi po zakonu niso dolžni plačevati davkov na svoje zasebne prihodke, vendar jih plačujejo od leta 1993. To prakso so uvedli med vladavino Elizabete II. pod pritiskom javnosti po dragih obnovitvenih delih na gradu Windsor, vendar kraljica zneska svojih davkov ni nikoli razkrila.

Kralj prejema letni dohodek iz svojega posestva vojvodstva Lancaster, ki je bilo ustanovljeno z namenom, da monarhu zagotovi neodvisen vir sredstev za uradne in zasebne izdatke. Prihodke ustvarja predvsem z oddajanjem kmetijskih zemljišč v najem ter z upravljanjem poslovnih in stanovanjskih nepremičnin. V proračunskem letu 2024-2025 je prejel 26,8 milijona funtov (več kot 31 milijonov evrov), kažejo v četrtek objavljeni podatki.

Poleg tega od vlade prejema letno državno subvencijo za opravljanje uradnih dolžnosti, ki pa ni obdavčena. V obdobju 2025-2026 je znašala 132,1 milijona funtov. V obdobju 2026-2027 pa bo znašala 137,9 milijona funtov, med drugim zaradi financiranja zaključka obsežne prenove Buckinghamske palače v Londonu.

Z višino plačanih davkov se kralj uvršča med sto največjih davkoplačevalcev v Združenem kraljestvu, poroča britanski BBC.

Ob tej priložnosti so še sporočili, da se kraljevi par po končani obnovi prihodnje leto ne bo preselil v Buckinghamsko palačo, temveč bo še naprej živel v bližnji rezidenci Clarence House. Palača, ki je uradna rezidenca britanskih kraljev v Londonu od leta 1837, bo še naprej upravni sedež monarhije, a jo nameravajo bolj odpreti javnosti.

Kar zadeva 44-letnega princa Williama, najstarejšega kraljevega sina in prestolonaslednika, pa je od začetka septembra 2022, ko je po smrti kraljice Elizabete II. postal valižanski princ, plačal več kot 20 milijonov funtov oz. 23 milijonov evrov davkov, kažejo podatki, ki so jih prav tako objavili v četrtek. Princ ima sicer s svojim vojvodstvom Cornwall podobno ureditev kot vojvodstvo Lancaster.

Kraljeva družina si prizadeva izboljšati ugled po nizu razkritij o nekdanjem princu Andrewu, ki so mu zaradi povezav z obsojenim ameriškim spolnim prestopnikom Jeffreyem Epsteinom odvzeli vse nazive. Nedavno poročilo je razkrilo, da je več let oddajal hiše na kraljevem posestvu blizu Windsorja, kjer je plačeval simbolično najemnino. Parlamentarna komisija za javne finance je zato sprožila preiskavo glede ureditev v zvezi s stanovanji, ki so dodeljena članom kraljeve družine.