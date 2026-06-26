Rusija dolgoročno krepi vojaško infrastrukturo v Belorusiji

Piše: C. R.

Tiskovni predstavnik krajinske državne mejne službe poroča, da Rusija nadaljuje širjenje vojaške infrastrukture v notranjosti Belorusije, vendar ob sami meji z Ukrajino trenutno ni opaziti kopičenja ruskih ali beloruskih enot, ki bi nakazovalo priprave na nov napad, ja zapisala ukrajinska tiskovna agencija UNIAN.

Po podatkih ukrajinske obveščevalne službe Rusija sicer krepi svoj vpliv v Belorusiji. V notranjosti države poteka gradnja oziroma širitev vojaških poligonov, vojaških baz in drugih infrastrukturnih objektov za nastanitev vojakov in opreme. Namen teh objektov naj bi bil povečati zmogljivosti za prihodnje razporejanje vojaških sil.

Razmere ob ukrajinsko-beloruski meji

Po besedah tiskovnega predstavnika ukrajinske mejne službe Andrija Demčenka ukrajinske oblasti trenutno ne zaznavajo oblikovanja večje napadalne skupine v neposredni bližini meje. To pomeni, da ni opaznega povečanja števila vojakov, ni večjega premika težke vojaške tehnike in da za zdaj ni znakov neposrednih priprav na novo ofenzivo iz beloruske smeri, vendar Belorusija še vedno ohranja določeno število vojaških enot ob meji z Ukrajino. Gre za enote, ki so bile tja nameščene že leta 2022, ko je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko trdil, da iz Ukrajine prihaja varnostna grožnja.

Ukrajinski odziv

Ukrajina zaradi razvoja dogodkov nadaljuje krepitev svojih obrambnih zmogljivosti. Po besedah Demčenka želi biti država pripravljena na različne možne scenarije, čeprav neposredne grožnje z beloruske meje trenutno ne vidi.