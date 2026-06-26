Izredni dogodki kot državna skrivnost: Ko ljudje čakajo, uredniki pa se klanjajo Nikam Kovač

Piše: Peter Jančič (spletnicasopis.eu)
Javnost je bila včeraj obveščena, da je obstala dolenjska avtocesta. Mediji so poročali o izrednem dogodku, večerni drami in policijski intervenciji, ki je trajala več ur. Niso pa pojasnili, kaj je bilo. Se je zrušil most, je bil plaz, so na avtocesto zašli medvedi? So udarili marsovci? Iz poročil je bilo mogoče sčasoma le razbrati, da je najprej nek mož taval po avtocesti, kar je nenavadno. Pozneje pa – če znate brati med vrsticami –, da je mož zelo verjetno poskušal storiti samomor. Večina novinarjev v državi je vedela, kaj se dogaja. A vas o tem niso obvestili, ker se držijo dogovora z oblastjo, da vam morajo prikrivati, kaj se v državi dogaja. Ne obveščajo javnosti, prikrivajo vam.
In ne prikriva vam le policija, ki ima za to poseben sistem, pri čemer država javnosti ni pripravljena razkriti, kdo in zakaj točno je policiji sploh ukazal tovrstno cenzuro. Odločevalec je zaupen. Ko gre za medije, pa vemo, da nanje, z zahtevami po prikrivanju, dodatno pritiskajo nevladne organizacije in vplivni posamezniki tipa Nika Kovač. In uredniki se pogosto uklonijo. Sicer jih sčasoma zamenjajo. In Nike dosežejo svoje. Za Zorana Jankovića. Ali stranko Levica.
Pri posilstvih nam to pojasnjujejo z izgovorom, da varujejo žrtve, pa čeprav identiteta posiljene ob poročanju o dogodku sploh ne bi bila razkrita. Pri migrantih, češ da so to zasebni posli. Pri samomorih pa trdijo, da bi poročanje o tem slabo vplivalo na javnost in sprožilo val novih samomorov.
To je resnični razlog, da ne smete vedeti, kaj je bil včerajšnji “izjemni dogodek”, “večerna drama” in razlog za posredovanje policije na avtocesti. Tako deluje pakt med policijo in osrednjimi mediji. In potem smo priča obveščanju na takšen način:
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