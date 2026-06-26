Izredni dogodki kot državna skrivnost: Ko ljudje čakajo, uredniki pa se klanjajo Nikam Kovač

Piše: Peter Jančič (spletnicasopis.eu)

Javnost je bila včeraj obveščena, da je obstala dolenjska avtocesta. Mediji so poročali o izrednem dogodku, večerni drami in policijski intervenciji, ki je trajala več ur. Niso pa pojasnili, kaj je bilo. Se je zrušil most, je bil plaz, so na avtocesto zašli medvedi? So udarili marsovci? Iz poročil je bilo mogoče sčasoma le razbrati, da je najprej nek mož taval po avtocesti, kar je nenavadno. Pozneje pa – če znate brati med vrsticami –, da je mož zelo verjetno poskušal storiti samomor. Večina novinarjev v državi je vedela, kaj se dogaja. A vas o tem niso obvestili, ker se držijo dogovora z oblastjo, da vam morajo prikrivati, kaj se v državi dogaja. Ne obveščajo javnosti, prikrivajo vam.