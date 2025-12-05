Nekdanja dopisnica RTVS o bojkotu Evrovizije: »Pogrešal nas ne bo nihče, na RTV Slovenija pa bodo zaposleni kljub vsemu prejeli božičnice – klavrno!«

Piše: Demokracija

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je ta teden sprejela odločitev, da bo Izrael lahko sodeloval na Evroviziji 2026 na Dunaju. Čeprav ni bilo neposrednega glasovanja o izključitvi Izraela, so članice potrdile ureditev, ki omogoča sodelovanje vseh držav. To je sprožilo burne odzive, saj več evropskih (socialističnih držav) Izraelu očita genocid v Gazi, med drugim tudi levičarsko vodstvo RTV Slovenije.

Slovenija, skupaj s Španijo, Nizozemsko in Irsko, je napovedala bojkot tekmovanja. RTV Slovenija je potrdila, da se Slovenija ne bo udeležila Evrovizije, niti je ne bo prenašala. Odločitev je bila predstavljena kot moralno stališče proti izraelskemu sodelovanju, a mnogi menijo, da gre zgolj za ideološko simbolno potezo brez dejanskega vpliva.

Kritika Nine Kojima: »Pogrešal nas ne bo nihče«

Dr. Nina Kojima, nekdanja dopisnica TV Slovenija iz Londona, je ostro kritizirala odločitev RTV Slovenija. Med drugim je na omrežju X zapisala:

»Slovenija bojkotira nastop Izraela na Evroviziji!

RTV Slovenija se je odločila, da se tokrat Pesmi Evrovizije ne bo udeležila, s čimer naj bi izrazila svoj protest proti sodelovanju Izraela. Več prijateljev in nekdanjih sodelavcev z RTV Slovenija mi je v pogovorih pogosto poudarilo, da je njihovo poslanstvo ustvarjanje okusa gledalcev in poslušalcev ter njihovo izobraževanje.

Torej je njihova naloga primerljiva s poslanstvom lokalnega župnika, ki prav tako skrbi za to, kako naj ljudje razumejo in dojemajo svet. Razlika pa je v tem, da ljudje k župniku pridejo prostovoljno, medtem ko so gledalci in poslušalci prisiljeni plačevati naročnino, ne glede na to, ali bodo vsebine sploh spremljali.

Navedenim sem – v upanju, da bomo kljub temu ostali prijatelji – dejala, da je takšno razmišljanje nazadnjaško. V svetu, preplavljenem z zgodbami in vsebinami, tudi na družbenih omrežjih, je tak odnos do občinstva ponižujoč; iz njega je mogoče razbrati, da o gledalcih in poslušalcih razmišljajo kot o ubogih nevednežih, ki jim bodo slepo sledili.

Primerov, kjer bi bili ljudje prisiljeni plačevati za neumnosti, je na svetu malo. Resnica je dragocena in znanost je dober primer področja, v katerem strokovnjaki stremijo k resnici, pri tem pa ustanove in država vlagajo sredstva v doseganje vrhunskih rezultatov.

V znanosti se naložbe povprečno povrnejo s približno sedemodstotnim dobičkom. Tokrat pa sem prvič naletela na primer, ko je človek po zakonu prisiljen plačevati za neumnosti! Seveda se nam v EBU lahko le smejijo. Do glasovanja, ki bi morda izločilo Izrael iz tekmovanja, sploh ni prišlo. Pogrešal nas ne bo nihče, na RTV Slovenija pa bodo zaposleni kljub vsemu prejeli božičnice-klavrno!«

Levičarska in protisemitska drža RTV

Odločitev RTV Slovenija je mogoče razumeti kot ideološko motiviran protest, ki se ujema z levičarskimi in protisemitskimi vzorci. Namesto da bi RTV delovala kot nevtralna javna institucija, se je postavila v vlogo političnega akterja, ki z bojkotom izraža stališče, a hkrati ponižuje lastne gledalce, ki moramo plačevati njihove levičarske neumnosti.

Takšna drža je nevarna, saj javni medij, ki ga financirajo vsi državljani, ne bi smel postati orodje političnih ideologij. RTV bi morala zagotavljati pluralnost, ne pa vsiljevati enostranskih odločitev, ki gledalce prikazujejo kot pasivne plačnike »prisilne naročnine«.

Bo RTV naročnina v letu 2026 kaj nižja?

Vprašanje, ki zanima mnoge: ali bodo položnice za RTV naročnino v letu 2026 cenejše? Odgovor je jasen – ne. Vlada je avgusta 2024 potrdila dvig RTV prispevka, ki se je januarja 2025 zvišal za 10 % na 14,02 evra mesečno. Nobenih načrtov o znižanju v letu 2026 ni. To pomeni, da bodo državljani še naprej prisiljeni plačevati višje položnice, ne glede na to, ali RTV vsebine spremljajo ali ne.

Slovenija se je z bojkotom Evrovizije, ki se je v zadnjih letih v veliki meri izrodila v LGBT propagando, postavila na stran ideološkega protesta, ki pa nima dejanskega učinka. RTVS pod vodstvom Natalije Gorščak deluje kot levičarski aparat, ki gledalce ponižuje in jih sili v plačevanje prispevka za vsebine, ki jih mnogi ocenjujejo kot neumnosti.

Namesto da bi RTV gradila pluralno in odprto medijsko okolje, se je odločila za ideološko držo, ki jo je mogoče označiti kot protisemitsko. In medtem ko Slovenija izginja z največjega glasbenega odra, bodo državljani v letu 2026 še naprej plačevali višje položnice – brez vsakršne koristi.