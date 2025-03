Nedopustno dolgo čakajočih manj zaradi administrativnega ukrepa in ne zaradi vlade

Piše: Moja Dolenjska

Predsednik vlade Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel sta se v zadnjih dneh javno pohvalila, da se je število čakajočih na zdravstveno storitev nad dopustno čakalno dobo v zadnjih mesecih zmanjšalo. A v resnici se to ni zgodilo, spremenila se je zgolj metodologija beleženja čakajočih. Z njo so s seznama izbrisali 68.333 čakajočih.



Vlada je namreč lani poleti sprejela pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, ki je vstopil v veljavo 1. avgusta 2024.

S pravilnikom so dopustno čakalno dobo pri napotnicah z oznako “zelo hitro” s 14 dni podaljšali na 30 dni. Tako se nekoga, ki čaka na zdravstveno storitev zelo hitro, kot nedopustno čakajočega jemlje 16 dni pozneje. In tudi v resnici na zdravstveno storitev čaka dlje.

Na ta način je vlada s seznama nedopustno čakajočih administrativno izbrisala 68.333 čakajočih na zdravstveno storitev. Če bi namreč 1. septembra 2024 uporabljali staro metodologijo, bi bilo nad dopustno čakalno dobo zabeleženih 150.523 oseb, po novi metodologiji pa jih je bistveno manj, 82.190, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje.