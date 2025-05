Nedavna interpelacija proti vladi razkrila, da je mizerija Golobove vlade še veliko hujša, kot se je sprva zdelo

Piše: Vida Kocjan

Kredibilnosti Robertu Golobu in vladi ne more povrniti nihče več. Laž je sinonim za Roberta Goloba in njegov ožji krog. Koalicija je načeta. Za sklep, naj se vlada poslovi in omogoči predčasne volitve, je glasovalo 43 poslancev od 50, kolikor jih imajo. Razprava v času interpelacije je še pokazala, da je vlada vsebinsko zelo prazna.

Prejšnji teden je v državnem zboru potekala razprava o interpelaciji o delu in odgovornosti vlade Roberta Goloba. Interpelacijo so zaradi laži in manipulacije o oškodovanju upokojencev v času druge Janševe vlade (leta 2012) že februarja v državni zbor vložili poslanci SDS. Najprej je lagala podpredsednica državnega zbora Nataša Sukič (Levica), nato je laži ponavljal še Golob. Izkazalo se je, da je šlo za usklajen dogovor, lagala sta zavestno.

Laži na prvi dan zbiranja podpisov

Laži so bile izrečene prvi dan, ko se je začelo zbiranje podpisov za zakonodajni referendum proti privilegijem, proti temu, da se širi krog upravičencev do privilegiranih pokojnin. Klub temu so v SDS zbrali dovolj podpisov, več kot 47 tisoč, referendum bo 11. maja 2025.

Zaradi laži so poslanci SDS 21. februarja 2025 Roberta Goloba in Natašo Sukič pozvali, da se javno opravičita. Sukičeva je to storila, Golob pa ne.

O pokojninah, ZPIZ-2 in leto 2012

Pokojninska reforma, sprejeta z zakonom ZPIZ-2, ki ga je državni zbor soglasno sprejel 4. decembra 2012, je dejansko preprečila nadaljnje zniževanje pokojnin, ki se je začelo z zakonom ZPIZ-1 iz leta 2000 v obdobju vlade Janeza Drnovška. Če sprememb ne bi bilo, bi bila danes zajamčena pokojnina približno za petino nižja.

Takratna pokojninska reforma je bila sprejeta v popolnem soglasju vseh političnih strank in socialnih partnerjev, podprli so jo tudi upokojenci. Dejstvo, da upokojenci niso bili oškodovani in imajo prav v SDS in ne v Levici ali Gibanju Svoboda, je potrdil tudi Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ. Vlada Roberta Goloba ga je prav zdaj znova imenovala na ta položaj, vendar so to storili šele zadnji dan.

Golobovo norčevanje

Golob je prejšnji teden v državnem zboru govoril okoli pol ure, vendar upokojencev in razlogov za interpelacijo ni niti omenil. Govoril pa je o vsem drugem in spet lagal. Opravičil se ni. Njegov kabinet pa je že pred tem vztrajal pri lažeh. Zapisali so Golobove besede: »Nesporno dejstvo je, da se je odmerni odstotek pokojnin znižal za skoraj 20 odstotnih točk.« To je dokazana laž, to je danes jasno vsakomur, ki si želi resnice. Golob je laž, da so se pokojnine zniževale, ponovil tudi v večernem pogovoru za nacionalno televizijo. Ni sicer več omenjal odstotkov, je pa vztrajal pri laži.

Razburjene Golobove poslanke

A vrnimo se k razpravi. Začetek kar 14 ur dolge razprave je zaznamovalo razburjenje predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Prepovedala je predvajanje videovsebin, s katerimi je poslanec Zvone Černač podkrepil uvodno obrazložitev predlagateljev interpelacije, da bi predstavil laži Roberta Goloba in resnično stanje v državi. Vidno živčna Klakočar Zupančičeva je prepoved predvajanja videovsebin utemeljevala s tem, da tega doslej v parlamentu še ni bilo in da je za to potreben poseben dogovor na njenem kolegiju. Zelo hitro se je izkazalo, da je zavajala. S predvajanjem tovrstnih vsebin je v državnem zboru začela Mojca Šetinc Pašek, nekdanja poslanka Gibanja Svoboda in prijateljica predsednice državnega zbora. Izkazalo se je tudi, da je predvajanju posnetkov in videovsebin nasprotoval tudi Robert Golob, kar je v svojem izvajanju tudi večkrat ponovil. Predsednica državnega zbora iz vrst Gibanja Svoboda je samo iskala izgovore, da bi mu ugodila. Tudi za ceno laži.

Vlada vsebinsko prazna

Laž pa je nasploh zaščitni znak Roberta Goloba in ozkega kroga njegovih, ki delajo vse, da se mu ne zamerijo in jih ne vrže čez ramo.

Golob je po uvodnih besedah odšel iz dvorane, pred poslance se ni več vrnil. Navzoč ni bil niti pri glasovanju o predlaganem sklepu SDS, naj vlada predčasno konča svoj mandat tako, da bo predčasne volitve mogoče razpisati letos jeseni. Takšne arogance v državnem zboru še ni bilo. Goloba so branile predvsem prav tako vidno živčne poslanke njegove stranke, pa tudi nekateri iz Levice in SD. V NSi so interpelacijo podprli in so bili do Goloba kritični.

Ob koncu razprave so poslanci glasovali o predlogu sklepa SDS o predčasnem odhodu vlade. Koalicija je sklep zavrnila, Zvone Černač pa je po glasovanju dejal, da »je normalno, da so ga vladajoči zavrnili, vendar je bila ta večina tokrat zelo majhna«. Koalicija šteje 50 glasov, proti sklepu za predčasni odhod vlade jih je glasovalo le 43. Razprava pa je tudi pokazala, da je vlada Roberta Goloba vsebinsko prazna.

Poudaril je, da vse odločitve v zadnjih treh letih, ki jih je sprejemala zdajšnja vlada, bremenijo žepe ljudi in to je njen največji dosežek.

Anja Bak Žibert: »Interpeliramo laž. Predsednik vlade Golob in ekipa so postali sinonim za laž.«

Poslanec Zvone Černač: »Obdobje do volitev, ki je pred nami, je obdobje popolnoma praznega teka. Namen interpelacije je bil, ali se vlada, predsednik vlade, ministrska ekipa in koalicijski poslanci tega zavedajo ali ne. Očitno to zavedanje med njimi še ni dozorelo. Tudi če bodo redne volitve, bo to prej kot v letu dni, tako da je efektivnega mandata še slabega pol leta, tam nekje do sredine poletja.

Po tem se ne bo dogajalo nič več. Po tistem, kar smo prebrali v predstavitvi dela Golobove vlade, je bilanca vodenja vlade v zadnjih treh letih katastrofalna. Na eni strani se brezsramno hvalite z rezultati prejšnjih vlad, na drugi pa se hvalite s stvarmi, ki ste jih poslabšali.«

Poslanka Anja Bah Žibert: »Danes je nujno, da interpeliramo laž. Predsednik vlade Golob in ekipa so postali sinonim za laž. V stranki SDS smo interpelacijo vložili, ker opravičila na laž predsednika vlade ni bilo. Imel je vse možnosti, da se za laž opraviči. To ni bila pomota, to je bila zavestna laž.«

Poslanec Andrej Kosi: »Po čem si bomo zapomnili to vlado? Po tem, da je bilo izrečenih največ laži. Robert Golob je znan po svojih lažeh in danes se je spet zlagal. Vedno ko kaj reče, se zlaže. Predsednik vlade Golob je prej v svojem zagovoru dejal, da je ta vlada za Slovenijo naredila največ v primerjavi z drugimi vladami v zadnjih 20 letih. Pri tem je pozabil na eno besedo − škode. Ta vlada je naredila največ škode v zadnjih 20 letih.«

Poslanka Karmen Furman: »Zavrnili ste naš predlog za dvig pokojnin in posledično zmanjšanje revščine med upokojenci, ki je vseboval zaveze iz vaše koalicijske pogodbe. Nekaj zapišete, podpišete, realnost pa je povsem drugačna.«