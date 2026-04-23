Ne samo država, tudi RTV Slovenija se finančno potaplja

Piše: C. R.

Svet RTV Slovenija se je danes seznanil s poročilom uprave o poslovanju v prvih treh mesecih letošnjega leta, iz katerega izhaja, da je imel javni zavod pri poslovanju presežek prihodkov nad odhodki v višini 370.000 evrov. Zaradi izplačila plač v marcu pa so se morali zadolžiti. Večino dolga so do konca marca vrnili, 1,4 milijona evrov pa še ne.

Zavod je bil marca ob izplačilu plač zadolžen v višini šest milijonov evrov. Od tega so 4,6 milijona evrov vrnili do konca marca, ko je dolg znašal še 1,4 milijona evrov, je na današnji seji sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) povedala članica uprave Nevenka Črnko.

Število sklenjenih pogodb o zaposlitvi je konec marca znašalo 2003, kar je 31 manj od načrta in 26 manj kot 31. decembra lani.

Po njenih besedah je prvi program Televizije Slovenija (TVS) v prvih treh mesecih tega leta ohranil povprečno gledanost v primerjavi z enakim obdobjem lani. Drugi program jo je medtem zvišal.

V razpravi ob tekočih obvestilih uprave je člane sveta zanimalo tudi, kdaj bo uprava pripravila strategijo razvoja, ki jo od nje pričakuje svet. Član uprave Luka Rupnik je predvidel, da bi jo lahko končala do 20. maja. Svet je upravi sicer naložil, naj jo pripravi že do konca marca. Član sveta Igor Šmid je pojasnil, da je delo sveta brez strategije ohromljeno.

V nadaljevanju so se seznanili z letnim poročilom varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev za leto 2025, ko je obravnavala skupno 2341 odzivov. Število odzivov zelo narašča pri MMC, je izpostavila. Na televizijo je odpadlo več kot 37 odstotkov odzivov, delež odzivov na RTVS je znašal približno tretjino, delež odzivov na MMC pa 27 odstotkov ali okoli deset odstotnih točk več kot leto prej.

Na televiziji se je število odzivov najbolj zmanjšalo na športnem programu, saj lani ni bilo niti olimpijskih iger niti velikih svetovnih prvenstev, je izpostavila. Tisti odzivi, ki pa so prišli, so bili kritični denimo zato, ker naj ne bi bile dovolj zastopane manj razširjene panoge.

Tako kot na športnem programu je bilo nekaj manj odzivov tudi na informativni program, kjer je s 86 odzivi izstopala oddaja Tarča. Pač pa je bilo več odzivov na kulturni in umetniški program, ki je ohranil prvo mesto po deležu pohval. Prav tako je bilo več odzivov na razvedrilni program, zlasti na oddajo Japajade šov.

Pri MMC se je lani veliko odzivov nanašalo na vprašanje komentiranja. MMC se je na koncu odločila, da možnost komentiranja ohrani, je spomnila Uršič Zupan.

Kot je opozorila, spodbuja k temu, da s pomočjo odzivov pride do sistemskih izboljšav. Zaradi odzivov je manj napak in odstopanj v programih, je ugotovila. Pri svojem delu je nenazadnje opazila, da se razumevanje občinstva o tem, kako delajo na RTVS in kaj pomenijo programski standardi, povečuje.

Po predstavitvi poročila je članica sveta Ilinka Todorovski opomnila, da je prav danes začel veljati nov poklicni in etični kodeks RTVS, ki je nadomestil zastarela poklicna merila in načela novinarske etike, po katerih je varuhinja presojala do zdaj. Direktorica TVS Ksenija Horvat je prav tako izrazila zadovoljstvo, da je prišlo do kodeksa. Gonilna sila pri njegovem nastajanju je bila prav Todorovski, je razkrila.

Svet RTVS je današnjo sejo prekinil in jo bo nadaljeval 13. maja. Takrat bodo obravnavali tudi poročilo o notranji reviziji za lani, ki danes ni prišlo na vrsto.