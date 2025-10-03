(SRAMOTA) Najprej so se spravili na opozicijo, sedaj napadajo tudi neodvisne medije

Piše: Ž. K. (nova24tv.si)

Ne le Janez Janša, Aleš Hojs, tudi naš medij je pod konstantnim pritiskom in represijo oblasti. Pred evropskimi volitvami so vdrli v dom voditelja oddaje “Kdo vam laže?” Borisa Tomašiča in v prostore Nova24TV. Konec tega meseca se bo zaradi sicer korektnega članka moral v sodni dvorani ponovno zagovarjati urednik našega portala Marko Puš.

Zgodba sega v leto 2022, ko je bil objavljen članek “Golobova Faila dobro molze državo: Ima socialno stanovanje, prevaža se v dragem Audiju Q5”. Faila Pašić, sicer Golobov kader, mu očita, da je razkril njene osebne podatke, ne pa tudi, vsebine članka.

Tej očitno ne nasprotuje, saj kot sledi iz obtožnega predloga tožilke, se ji zdi problematično zgolj to, da je (med drugim) razkril naslov njenega prebivališča. Sam naslov, ki smo ga nekaj let nazaj lahko našli v vsakem imeniku, pa je bil ključen del članka. Sama trditev, da omenjena politična aktivistka prebiva v “socialnem” stanovanju, ne bi delovala kredibilno, če ne bi bil naveden naslov prebivališča. Prav tako iz obtožnega predloga tožilke ne izhaja, da bi Pašićeva nasprotovala trditvi, da se prevaža v Audiju Q5. Ravno to pa je ključni del članka. Zakonodajalec namreč ni predvidel, da bi bila socialna stanovanja namenjena ljudem z luksuznimi prevoznim sredstvi, ti si namreč lahko stanovanje omislijo sami.

Ne, tožilka je uredniku portala Nova24TV očitala zgolj in izključno razkritje osebnih podatkov po prvem odstavku 143. člena kazenskega zakonika

Zdi se neverjetno in predvsem značilno za avtoritarne države, a sodnica iz Okrajnega sodišča v Ljubljani je že naslednje leto, torej leta 2023, pritegnila njeni argumentaciji in zaradi enega samega članka urednika našega portala obsodila na zapor. Dosodila mu je zaporno kazen enega meseca, sicer pogojno, ki pa bi lahko bila izvršena, če se na obsodbo ne bi pritožil in bi se na portalu pojavil še kak članek, ki bi po mnenju sodišča kršil zakonodajo. Zdi se neverjetno in predvsem značilno za avtoritarne države, a sodnica iz Okrajnega sodišča v Ljubljani je že naslednje leto, torej leta 2023, pritegnila njeni argumentaciji in zaradi enega samega članka urednika našega portala obsodila na zapor. Dosodila mu je zaporno kazen enega meseca, sicer pogojno, ki pa bi lahko bila izvršena, če se na obsodbo ne bi pritožil in bi se na portalu pojavil še kak članek, ki bi po mnenju sodišča kršil zakonodajo.

Izrečena kazen je brutalna. 143. člen kazenskega zakonika namreč pravi: “Kdor brez podlage v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi zakona ali osebne privolitve posameznika, posreduje v javno objavo ali jih javno objavi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.”

Sodnica bi torej uredniku našega portala torej lahko izrekla denarno kazen, še posebej z obzirom na dejstvo, da še nikoli prej ni bil kaznovan. A se je raje odločila, pozor, za izrek zaporne kazni. Podobnih kazni so uredniki in novinarji opozicijskih medijev deležni v Belorusiji in Rusiji, nikakor pa ne leta 2025 v Evropski uniji. V tem primeru je bila izrečena pogojna kazen enega meseca, v kakem drugem primeru se lahko zgodi, da bo izrečena polna zaporna kazen.

Puš se je pritožil na obsodbo

Sicer pa se Marko Puš ne strinja z obsodilno sodbo, saj je na to podal ugovor, v katerem argumentira, da pogoji za izdajo kaznovalnega naloga niso bili podani, da je sodba pravno zmotna in “vsekakor najmanj preuranjena”.

“Vsebina dokazov po prepričanju obdolženega brez dvoma ne daje zadostne podlage za izdajo kaznovalnega naloga. Tudi v kolikor bi bilo dejansko stanje, navedeno v izpodbijani sodbi, ki bremeni obdolženega, resnično (pa ni), vseeno ne ustreza vsem zakonskim znakom kaznivega dejanja, ki se mu očita. Domnevno sporni novinarski prispevek je bil v celoti zakonit,” v ugovoru vztraja Puš. V ugovoru lahko nato še preberemo, da obtožni predlog Okrožnega državnega tožilstva napačno in zmotno povzema dejansko stanje, v posledici česar naj bi obdolženi storil očitano kaznivo dejanje. Dodaja, da je bila opravljena nepravilna pravna presoja, z ničemer pa mu ni bil dokazan in utemeljen direktni naklep obdolženega, ki je potreben za storitev kaznivega dejanja.

Pogrom nad opozicijo

Kot že rečeno, pa ne gre zgolj za urednika našega portala. Demokratična opozicija, bodisi v politiki ali medijih, je v Sloveniji vse od osamosvojitve naprej tarča globoke države. Običajni strelovod le te je bil in je Janez Janša kot tudi njegovi sodelavci. Kot smo lahko videli ta teden, so se lotili nekdanjega notranjega ministra in podpredsednika SDS Aleša Hojsa. Politična levica s svojimi monopoli v domala vseh družbenih podsistemih pa se ni ustavila zgolj pri politikih. Loteva se tudi oporečnih medijev, denimo našega medija. Lansko leto, konec maja, je v prostorih Nove24TV potekala preiskava, le deset dni pred evropskimi volitvami.