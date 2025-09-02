Najboljši odgovor Alenki Bratušek, da se z grožnjami ne pride prav daleč: “Tudi z vozilom ne!”

Piše: Celjski glasnik

Samo v Slovenije je mogoče, da nekdo, ki ga ljudje niti niso izvolili, danes zaseda tako pomembno mesto, kot je minister.

Za popoln prezir pa namesto reševanja situacij, s katerimi povzroča nevzdržno stanje, goji prezir do ljudi, ki ji plačujejo njeno neresnost ter se nenazadnje norčuje iz davkoplačevalcev.

Tudi z vozilom ne. pic.twitter.com/YZEENINWIo — Igor Muzevic (@igor_muzevic) August 27, 2025

Po tem, ko so se tudi na Vipavskem srečali s prometnim kolapsom, so namreč avtoprevozniki od ministrice Alenke Bratušek in prvega moža DARS-a namesto iskanja rešitev prejeli prezir in norčevanje. Ker avtoprevozniki ne morejo normalno izvajati svoje dejavnosti, so v primeru neureditve zadev ministrici predstavili svoja nadaljnja dejanja. A od ministrice so dobili odgovor, da se z grožnjami prav daleč ne pride.

A tudi državljani takšnemu preziru ministrice niso ostali dolžni, zato je ena eden od najbolj odkritih odgovorov, da se tudi z vozilom danes v Sloveniji ne pride daleč. “Tudi z vozilom ne,” je ministrici odgovoril zdravnik dr. Igor Muževič.