Na volitvah 22. marca bomo izbirali med politiko, ki gradi in ustvarja, in antipolitiko, ki ruši, ukinja in zapravlja

Piše: Petra Janša

Na predvolilni konvenciji stranke SDS v Ljubljani je njen predsednik Janez Janša napovedal zmago na volitvah 22. marca. V nagovoru je ostro kritiziral aktualno vlado Svobode in njenih satelitov, ki jo je označil za nesposobno in škodljivo, ter predstavil vizijo SDS za prihodnost Slovenije.

Govor je bil poln ostrih primerjav med politiko, ki gradi in ustvarja, ter antipolitiko, ki ruši, ukinja in zapravlja. Janša je poudaril, da bo SDS vodila naslednjo vlado, in pozval k ustavnim spremembam za stabilizacijo države.

Rušenje dosežkov in dokazano dno

Govor se je začel z vprašanjem, zakaj je program SDS tako obsežen. »Ker ne samo, da gradimo, ampak tudi popravljamo,« je dejal Janša. Dolgo časa so verjeli, da ne more biti slabše od prejšnje leve vlade, a se je izkazalo nasprotno. Aktualna vlada svobodnjakov s sateliti je po njegovem mnenju dokazala, da dno praktično ne obstaja. Ključni pokazatelj mandata je gospodarska rast, ki so jo znižali pod povprečje EU in je celo trikrat nižja od hrvaške. »Samo gospodarska rast je realna osnova blaginje. Deliš lahko samo to, kar ustvariš,« je poudaril in opozoril, da je račune slej ko prej treba plačati z obrestmi. Nato je našteval prejšnje ukrepe, ki jih je Golobova vlada porušila ali ukinila: davčno reformo in razbremenjevanje neto plač, premik izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi za dve leti brez informacijskega sistema, ukinitev Urada za demografijo v Mariboru, ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve ter vladnega urada za primerjanje cen v zdravstvu in ukinitev dneva spomina na žrtve levega totalitarizma. Ukinili so tudi protibirokratske ukrepe, ki so skrajšali administrativne postopke, vrnili plačane kazni razširjevalcem virusa in razvrednotili javni red. Očistili so državne podsisteme in medije drugače mislečih, vzpostavili enopartijski režim ter razširili balkanski korupcijski model Gen-i na celotno državo. Iz čakalnih vrst v zdravstvu so naredili kolone, iz pokojnin priložnost za nove davke, iz poletnih zastojev na avtocestah parkirišča, iz državnih investicij napajališča za levičarske medije, iz visoke gospodarske rasti stagnacijo. Beseda varnost je dobila nov pomen – predvsem varnost Zorana Jankovića in Dušana Smodeja pred roko pravice. V zadnjih štirih letih nas je pospešeno dohitevala Hrvaška, kmalu nas bo dohitela Srbija, še en mandat, pa bi nas prehitel ves Balkan.

Ustavna večina razuma za sidra stabilnosti

Da bi spremenili stanje, ni dovolj samo zmaga – potrebna je ustavna večina razuma za dopolnitev ustave. Janša je predlagal zaščito blaginje davkoplačevalcev z davčnim sidrom v ustavi, zajamčena sredstva za lokalno samoupravo in hitro decentralizacijo, stabilizacijo političnega okolja s kombiniranim volilnim sistemom, zaščito starševstva z opredelitvijo, da je oče moški in mama ženska, kulturo življenja namesto kulta smrti, da nas Slovencev ne zmanjka, prepoved cenzure za svobodo izražanja ter dodatne instrumente za enakost pred zakonom, vladavino prava in pravico do naravnega sodnika. Kot je povedal, so konkretne rešitve ustavnih sprememb pripravljene, takoj po volitvah pa se bo oblikovala ustavna večina razuma z najmanj 60 glasovi, ne glede na izvor. SDS se bo pogajala z vsemi, ne za ideološke popravke, temveč za zdrave razumske rešitve: stabilizacijo gospodarskega, pravnega in političnega okolja, davčno sidro in decentralizacijo. »Gre za rešitve, kjer se moramo strinjati, da je dve in dve štiri. Dejstva so dejstva,« je dejal Janša in pri tem spomnil, da SDS že leto dni gradi koalicijo z volivci, program pa so preverjali na mnogih srečanjih, tribunah in okroglih mizah ter ga sproti dopolnjevali. Vsebuje stotine predlogov iz koalicije z volivci, nihče ne bo pozabljen. Pokazal je tudi USB-ključek s tisoči ukrepi in zakonskimi predlogi. »Nekatere zakonske predloge smo tudi natisnili in so za boljšo predstavo tamle v fasciklih. Zgolj za predstavo.« Fascikle sicer raje prepustijo strokovnjakom za digitalizacijo iz Golobove vlade. Kot je poudaril Janša, bodo najprej zgradili nazaj, kar so oni porušili.

Tri ravni sodelovanja in jasna zmaga SDS

SDS do volitev še gradi koalicijo z volivci. »O političnih povezavah z drugimi strankami se bomo pogovarjali po zmagi na volitvah, kajti potrebujemo tako trdno večino za sestavo vlade kot ustavno večino razuma za nujno potrebna ustavna sidra,« je dejal predsednik SDS. V stranki so se pogovarjali in dosegli soglasje: SDS bo vedno delovala za Slovenijo, ne bo pa več oblikovala koalicij brez jasne večine in možnosti za uresničevanje ključnih politik. Obstajajo tri ravni sodelovanja. Prva je ustavna – iskanje večine razuma za skupno korist, brez maščevanj. Druga je partnerstvo pri nacionalnih projektih – soglasje tudi z opozicijo za sistemske spremembe, kjer je ujemanje programov. Tretja je vladna – večina brez treh skrajno levih strank aktualne koalicije, ki so naredile preveč škode. »Imeti njih v novi vladi bi bilo nekaj podobnega, kot da bi družina ob preselitvi na novo kmetijo s seboj pripeljala še vse glodavce iz stare kašče,« je slikovito dejal. SDS je edina močna, izkušena in suverena stranka za alternativo. »Na volitve gremo, da zmagamo. Obstajata samo dve možnosti: ali mi vodimo vlado ali se nadaljujeta Golobova vladavina in potapljanje Slovenije. Razlika je očitna: SDS gradi, svobodnjaki rušijo. Nismo brez napak, a se učimo iz njih.« Od božiča se je stranki SDS pridružilo več kot 2.400 novih članov, veliko mladih – gre za največji val v tridesetih letih stranke. Podmladek SDM ima tridesetkrat več članov kot pri svobodnjakih, raste nova generacija za dobro prihodnost. Janša je zaključil govor je z zahvalo članom za delo pri ustvarjanju koalicije z volivci, za milijone ur časa, kandidatom in družinam pa za odpovedi in trud. »Slovenija še nikoli ni imela tako dobre izbire na volitvah.«

Močna kombinacija izkušenj in mladosti

SDS je na predvolilni konvenciji predstavila kandidatne liste za državnozborske volitve 22. marca. Stranka nastopa s preverjeno ekipo, ki združuje večino sedanjih poslancev, bivše ministre, državne sekretarje in mlade kandidate iz podmladka. Predsednik SDS Janez Janša je poudaril, da gre za močno in povezano ekipo, ki bo po volitvah vodila naslednjo vlado. Janez Janša (tradicionalno) kandidira v Grosupljem in Ivančni Gorici. Podpredsednik stranke Aleš Hojs se za izvolitev poteguje v ljubljanskem okraju Vič-Rudnik oziroma v Dobrovi, Polhovem Gradcu, Brezovici in Horjulu, podpredsednik Zvonko Černač pa v Ajdovščini. Med ključnimi kandidati so Žan Mahnič in Andrej Hoivik v Škofji Loki, Andrej Poglajen v Idriji, Alenka Jeraj na Vič-Rudniku oziroma na Igu, v Velikih Laščah, na Brezovici in v Škofljici, Rado Gladek v Domžalah, Anja Bah Žibert v Novem mestu, Tomaž Lisec v Sevnici, Karmen Furman v Slovenski Bistrici, Franc Breznik v Lenartu, Jelka Godec v Šentjurju pri Celju ter Danijel Krivec v Tolminu. Na listah so tudi nekdanji ministri in sekretarji iz prejšnjih Janševih vlad, med njimi Alenka Forte v Zagorju ob Savi, Polona Rifelj v Celju, Zdravko Počivalšek na Jesenicah, Monika Gregorčič v Kranju in nekdanji mariborski župan Franc Kangler v delu MO Maribor in Dupleku. Stranka je vložila kandidatne liste v vseh osmih volilnih enotah. Med kandidati so tudi mladi iz podmladka SDM, kot sta Luka Simonič, ki kandidira v volilnem okraju Pesnica, in Karin Planinšek, ki kandidira v okraju Ljubljana Center.

SDS predstavlja programske odbore: Ključni poudarki za Slovenijo

Na predvolilni konvenciji SDS so predsedniki 13 strokovnih odborov predstavili ključne programske usmeritve stranke »Za Slovenijo«. Tukaj so njihovi glavni poudarki: