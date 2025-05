Na RTVS se izogibajo odgovorom glede srečanja Goloba z Gorščakovo in Tarče na temo Gen-I

Piše: Moja Dolenjska

Na družbenih omrežjih je nedavno zaokrožila informacija, da na RTV Slovenija pripravljajo oddajo Tarča na temo Gen-I ter da se je v zvezi s tem predsednik vlade Robert Golob srečal s predsednico uprave RTVS Natalijo Gorščak ter od nje grobo zahteval, naj RTVS pripravo oddaje prekine.

Na RTVS se jasnim odgovorom o tem izogibajo, hkrati pa je njihov odgovor nenavadno usklajen z odgovorom vladnega urada za komuniciranje.

Šli smo po sledi namigov in 15. aprila na RTV poslali vprašanji, ali drži informacija, da se je Gorščakova nedavno sestala z Golobom, kaj je bila tema pogovorov in ali na RTV Slovenija v zvezi s pripravo Tarče na temo Gen-I doživljajo kakršne pritiske.

Z RTVS so nam isti dan odgovorili, da se Gorščakova in Golob “v preteklem tednu nista sestala”. “Do srečanja je prišlo zgolj ob zadnjem obisku predsednika Vlade, ko je bil gost v oddaji Odmevi. V skladu s protokolom ga je predsednica Uprave ob prihodu vljudnostno pozdravila, pospremila do studia in se poslovila. Gre za protokolarno ravnanje, ki ne predstavlja vsebinskega ali uradnega srečanja,” so zapisali. Odgovoru glede pritiskov zaradi oddaje Tarča pa so se izognili.

25. aprila smo na RTVS poslali novo vprašanje, kjer smo jih opozorili, da smo glede srečanja Gorščakove in Golobova imeli v mislih nekoliko širše časovno obdobje, kot je zgolj obdobje “v preteklem tednu”. Dodatno smo jih zato bolj določneje vprašali, ali se je Gorščakova z Golobom srečala v zadnjem mesecu in pol. Povprašali smo jih tudi, kako daleč je priprava oddaje Tarča na temo Gen-I. Tudi tokrat so se na RTVS konkretnim odgovorom izognili.

Na vprašanje, ali sta se Gorščakova in Golob srečala v zadnjem mesecu in pol, so namreč le ponovili odgovor od prvič, to je, da je Gorščakova Goloba vljudnostno sprejela in pospremila ob zadnjem obisku v oddaji Odmevi. Odgovoru glede priprave Tarče na temo Gen-I pa so se znova povsem izognili.

O tem, ali se je Golob sestal z Gorščakovo, smo povprašali tudi v vladni urad za informiranje in dobili nenavadno podoben odgovor, kot so nam ga poslali z RTVS. Zapisali so namreč: “Gospa Gorščak je premierja dr. Goloba sprejela ob prihodu v stavbo Radiotelevizije Slovenije pred pričetkom gostovanja v oddaji Odmevi v začetku aprila ter ga ob koncu tudi pospremila. Šlo je za protokolarno in vljudnostno gesto.”

Dodali so še, da v kolikor se naše vprašanje “nanaša na nekatere neresnične objave na družbenih omrežjih, da naj bi se premier dr. Golob in gospa Gorščak sestala v petek, 11. aprila 2025, to ne drži”. O konkretnem datumu, kdaj naj bi se sestala Gorščakova in Golob, jih sicer niti nismo spraševali.